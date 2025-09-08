Mahkeme kararıyla yönetimine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanlığı binası, polis tarafından abluka altına alındı. Binaya çıkan yollar kapatılırken giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu. CHP üyeleri ve vatandaşlar ise protestolarını sürdürdü.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nden sonra başkan seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı. Kararla birlikte İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap kayyum olarak atandı. Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz ise görevi kabul etmeyerek kayyum heyetinden çekildi.

Gürsel Tekin'den "Pazartesi" mesajı

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de il başkanlığına gideceğini duyurdu. Tekin’in açıklaması sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı çevresinde polis güvenlik önlemi aldı, binaya giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi konuşlandırıldı. Vatandaşlar binaya giriş ve çıkışların engellenmesine tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından binadaki fotoğrafını paylaşarak, “CHP halktır. Halkımızın evini koruyacağız. Görevimizin başındayız” mesajını paylaştı.

Protestolar yayılıyor

İstanbul’un birçok ilçesinde, özellikle Kadıköy’de vatandaşlar polis ablukasını protesto etti. Evlerden ıslık, düdük ve tencere sesleriyle tepki gösterildi. CHP kurmayları Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Suat Özçağdaş da vatandaşları il binası önüne çağırarak demokratik hakların kullanılmasını vurguladı.

İstanbul Valiliği gösteri yasağı getirdi

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül saat 23.59’a kadar her türlü gösteri ve yürüyüşe yasak getirdi.

CHP yöneticileri tepki gösterdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il binası önünde yaptığı açıklamada, “İl binamız, irademiz esaret altında. Herkesi İstanbul’a, demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise polis ekiplerine tepki göstererek, “CHP binasını abluka altına aldın, fiilen kapattın. Bu nedir?” ifadelerini kullandı.