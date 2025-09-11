CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin iptali için hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava ile birleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptali talebiyle hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava ile birleştirildi.

Mahkeme kararı

İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Daha önce CHP delegesi Özlem Erkan’ın başvurusu üzerine açılan dava kapsamında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına geçici yönetim atanmasına hükmetmişti.

Davanamede yer alan iddialar şöyle;

Başsavcılık tarafından hazırlanan davanamede şu iddialar öne çıktı:

Kongrede adaylardan Özgür Çelik’in lehine delegelere hukuka aykırı vaatlerde bulunulduğu ,

Bazı delegelerin yakınlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde işe alındığı,

Soruşturma dosyasına giren ses kayıtlarında delegelere para teklif edildiğinin tespit edildiği.

Bilirkişi incelemesine göre, kayıtlarda iki delege için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin ise üç kişi için 750 bin lira talep ettikleri belirtildi.

Delegelerin yakınlarına iş iddiası

Davanamede, tanık ifadeleri doğrultusunda delegelerden Aydın Karaaslan’ın oğlunun KİPTAŞ’ta, Tülay Yavuz’un kardeşlerinden birinin İSPER’de, diğerinin ise Beşiktaş Belediyesi’nde işe başladığı bilgisi yer aldı.

Savcılık, tüm bu gerekçelerle 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin ve alınan kararların iptalini talep etti.