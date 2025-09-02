Cumhuriyet Halk Partisi’nde İstanbul Kongresi’ne ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen kongre, açılan dava sonucunda mahkeme kararıyla iptal edildi.

Yönetim görevden alındı

Mahkeme, kongrenin iptaliyle birlikte Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Karar kapsamında, 196 delegenin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Süreç durduruldu

Alınan kararla birlikte İstanbul’da yürüyen kongre süreci durduruldu. CHP cephesinde bu gelişmenin nasıl bir siyasi tablo ortaya çıkaracağı merak konusu olurken, parti kulislerinde yeni bir yol haritası için değerlendirmelerin başladığı öğrenildi.