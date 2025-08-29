İZBETON’un Yeni Genel Müdürü Gökhan Kara Oldu

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan şok ayrılık hamlesi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı

Bakan Tunç iptal edilecek ehliyetleri açıkladı!

Bunlar da ilginizi çekebilir

YÜREĞİMİZİ TEK BİR HEDEFTE KENETLEDİK: İKTİDAR OLMAK

İddianame, mahkemeye sunulmak üzere tamamlanırken, parti içindeki seçim sürecine yönelik tartışmaların hukuki boyuta taşındığı görülüyor. Şüpheliler, yargılama sürecinde savunmalarını mahkemeye sunacak.

Soruşturmayı yürüten savcılık, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri sırasında oyların usulsüzlüğe uğradığı iddialarını inceledi. Hazırlanan iddianamede, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer parti yöneticileri hakkında “Oylamaya hile karıştırılması” suçundan dava açılması istendi.

CHP’den Yılmaz Tunç’a sert tepki: “Adalet Bakanı ya bağımsızlığı savunacak ya da dekor olacak”

CHP İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 10 parti yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.