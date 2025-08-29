CHP İstanbul İl Kongresi’ne hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 10 parti yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

CHP’den Yılmaz Tunç’a sert tepki: “Adalet Bakanı ya bağımsızlığı savunacak ya da dekor olacak”
Soruşturmayı yürüten savcılık, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri sırasında oyların usulsüzlüğe uğradığı iddialarını inceledi. Hazırlanan iddianamede, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer parti yöneticileri hakkında “Oylamaya hile karıştırılması” suçundan dava açılması istendi.

İddianame, mahkemeye sunulmak üzere tamamlanırken, parti içindeki seçim sürecine yönelik tartışmaların hukuki boyuta taşındığı görülüyor. Şüpheliler, yargılama sürecinde savunmalarını mahkemeye sunacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ