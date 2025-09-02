CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. Mahkeme kararıyla yönetim görevden alındı, Gürsel Tekin ve heyeti geçici kayyum olarak atandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi’nin iptali sonrası mahkeme, mevcut yönetimi görevden aldı. İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişilik bir heyet kayyum olarak atandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan kongrenin iptali için açılan davada, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetti.

Kongrede alınan tüm kararların da hükümsüz sayılmasına karar verildi.

Geçici yönetimde Gürsel Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap yer alıyor.

Gürsel Tekin'nden ilk açıklama geldi

Kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, “CHP’de ben ev sahibiyim. Partiyi adliye koridorlarından çıkarıp iktidara taşımak için çalışacağız” dedi.

Başsavcılık: “İhtiyati tedbir niteliğinde”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kesinleşmiş olmadığını belirterek bunun ihtiyati tedbir mahiyetinde olduğuna dikkat çekti.

Borsa İstanbul sert düştü

Kararın ardından Borsa İstanbul’da yüzde 4’e yakın kayıp yaşandı.