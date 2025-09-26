CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kayyum atamasına karşı yapılan itirazlar İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve diğer kayyum üyelerinin görevine devam etmesine karar verdi.

Kayyum itirazına mahkemeden ret

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin yapılan kayyum itirazını reddetti. Mahkeme, Gürsel Tekin'in kayyum olarak göreve devam etmesini kararlaştırdı. Bu karar, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin yaptığı itirazların sonucunda alındı.

Özgür Çelik’in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, “İrade fesatı” ve “Suç kapsamlı eylemler” iddialarıyla delegelerden Özlem Erkan tarafından dava konusu olmuştu. 14 Ağustos 2023’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulan dava, kongrenin iptal edilmesini talep ediyordu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de verdiği ara kararla, Özgür Çelik ve İl Yönetim Kurulu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, aynı kararda Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu 5 kişilik geçici kurulu görevlendirerek, CHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmalarına izin verdi.

CHP’nin İtirazı ve Duruşma Kararı

CHP’nin, mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararına karşı yaptığı itirazlar, duruşmalı olarak görülmesine hükmedildi. 26 Eylül’de yapılan duruşmada, mahkeme kayyum kararına ilişkin CHP’nin itirazlarını reddetti.

Özgür Çelik yeniden il başkanı seçilmişti

Özgür Çelik ve yönetimi, 24 Eylül’de olağanüstü kongre yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş ve başvuru kabul edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine karar verdi. Kongreye gidilerek, Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçilmiştir.