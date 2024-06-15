İzmir'de CHP, Kurban Bayramı'nı kutlamak için Kültürpark İzmirSanat'ta bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinliğe Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve birçok vatandaş katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konuşmasında CHP’nin Türkiye’de iktidara yürüdüğünü vurguladı. “Türkiye'nin birinci partisi olmamızdan bu yana bu ikinci bayramlaşmamız. Hemen seçimlerin ardından yine burada bir bayramlaşma töreninde bir arada olmuştuk ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisi olması aslında ülkenin normalleşmesine de çok büyük katkılar sağladı” dedi. Aslanoğlu, MHP’li yöneticilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerine de sert bir dille karşılık verdi. “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hakaret etmekte, tehdit etmekte kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.

"Protesto hakkınıza saygı duyuyoruz, siz de bize saygı duyun"

Tören sırasında İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın konuşması sırasında işten çıkarılan işçiler sloganlar atarak protesto gösterisi yaptı. Polat, işçilerin protesto hakkına saygı duyduklarını belirtirken, bayramlaşma töreninin de kesintisiz devam etmesi gerektiğini söyledi. “Sizin protesto hakkınıza saygı duyuyoruz. Bizde burada bayramlaşma hakkımızı kullanıyoruz. Sizin de buna saygı göstermenizi istiyoruz” dedi.

Toplantı 3 Temmuz'da

Aslanoğlu, CHP İzmir İl örgütünün danışma kurullarının devam ettiğini belirterek, “Bir önceki bayramdan bu yana danışma kurullarımızı yapıyoruz. Hemen hemen birçok ilçede tamamladık. Kalan birkaç tanesini de bayramdan sonra tamamlamış olacağız. 3 Temmuz'da da il danışma kurulu toplantımız var. Bu kurullara gelen, katkı koyan tüm yol arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Kadın kolları seçimlerine de değinen Aslanoğlu, seçimlerin büyük bir olgunlukla tamamlandığını ve yeni seçilen arkadaşlarına başarılar dilediğini belirtti.

"CHP Genel Başkanı'nı tehdit etmeye kimsenin hakkı yok"

İzmir Milletvekili Mahir Polat ise, CHP’nin ülke için önemine vurgu yaparak, “Bu seçimlerde uzunca bir zaman sonra alamadığımız çok önemli yerleri aldık. Şimdi çalışma zamanı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önünü açacaklarına olan inancım tam” dedi. MHP’yi üstü kapalı eleştiren Polat, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı kimsenin tehdit etmeye haddi yoktur” ifadelerini kullandı.

İnanç’tan 90 dakika vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Altan İnanç, törende yaptığı konuşmada İzmir’in gündemindeki önemli konulara değindi. “İzmir'de toplu ulaşımı kullanan yurttaşlarımızın sorunları var. Türkiye'nin en can alıcı ve yakıcı sorunu işsizliktir” dedi. İnanç, İzmir’de daha önce uygulanan 90 dakikalık toplu ulaşım süresinin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “90 dakika İzmirlinin anasının sütü kadar hakkıdır. Bu hak verilecektir” dedi.