CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmalarını Konak ilçesindeki mahallelerde sürdürdü. Tugay, İzmir’i hak ettiği daha güzel günlere taşımak için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, yurttaşların desteğini istedi. İzmir’de yaşayan herkesin komşusu, ailesi ve arkadaşı olduğunu belirten Başkan Tugay, “İzmir’in Roman toplumunu yürekten kutluyorum. Türkiye’ye örnek olacak şekilde örgütlendiler, çok aktifler. Roman toplumunun sorunlarına sahip çıkıyorlar, siyasette de sivil toplumda da varlar. Çıkarsız ve kendileri için bir şey istemeden bütün Romanlara iyi bir şeyler yapmak için çalışıyorlar. Ben Romanları her zaman çok sevdim. Güzel dünyalarını hissettikçe ne kadar özel ve değerli insanlar olduklarını her zaman anladım. Ama ben de biliyorum siz de biliyorsunuz, mağdur ve ihmal edilmiş durumdalar. Çok yerde aslında almaları gereken hizmeti alamıyorlar. Şu güzel çocuklar doğduğu ilk andan itibaren çok daha iyi imkanlara sahip olmamalılar diye düşündüm, düşünüyorum. Benim Büyükşehir Belediye Başkanlığım dönemimde İzmir’deki tüm mahalleler eşit hizmet alacak arkadaşlar. Ben ne kadar Alsancak’taysam, Karşıyaka’daysam, Bornova’daysam, Balçova’daysam, Karabağlar’daysam, o kadar da İsmetpaşa Mahallesi’nde sizlerle beraber olacağım” dedi.

“ROMANLAR HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAK”



Romanların sorunlarını bildiğini söyleyen Tugay, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un Roman dostu olduğunu vurgulayarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Roman Dernekleriyle yaptığı protokole sadık kalınacağını söyledi. Tugay sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediyesi’nin Roman dernekleri ile yaptığı protokolü çok iyi biliyorum. Çok doğru bulduğum protokolü, aynen uymaya devam edeceğiz. Amacımız İzmir’in her yerinde işimizi de aşımızı da büyütmek. Romanlar da hak ettiği payı alacak. Asla ihmal edilmeyecekler asla geride kalmayacaklar. Önümüzdeki 5 yıl sizlerle birlikte yüzde 100 hakkınızı koruyarak, yaşam düzeninizi bozmadan şehrimizi dönüştürmek gerekiyorsa dönüştüreceğiz. Sosyal tesis gerekiyorsa yapacağız. Spora önem veriyoruz eksik varsa spor tesisi, kadınlar için tesisler, çocuklarımız için daha fazla imkan sağlayacağımız bir dönem olacak. Bunlar bizim sizlere sözümüz. Ben sizin kardeşiniz, arkadaşınız, evladınızım, küçüklerimizin abisiyim. Bu her zaman böyle kalacak bu mahallede sokaklarda çok güzel günler yaşayacağız.”



“BU ŞEHRİN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ”



Emirsultan Mahallesi’ndeki Roman yurttaşların da coşkuyla karşıladığı Tugay, sorunların çözümü için destek sözü vererek şöyle konuştu:

“Diyeceksiniz ki ‘buraya oy istemeye geldiniz’. Evet oy istemeye geldim. ‘Sadece seçim zamanı gelmeyin başka zaman da gelin’ diyeceksiniz, ‘hizmete ihtiyacımız var, gençlerin işe ihtiyacı var’ diyeceksiniz. Bu güzel çocukların okula, beslenmeye her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gerekli. Babalarının annelerinin yüzlerinin gülmesine, yalnız hissetmemelerine ihtiyacınız var. Eğer biz bu şehrin belediye başkanı olacaksak ki olacağız, Nilüfer Başkanımız da Konak Belediye Başkanı olacak. Ondan sonra sizin bu isteklerinizi duymazsak, sizin için çalışmazsak bize de yazıklar olsun. Biz bu şehrin kaderini değiştirmeye, sorunları çözmeye geliyoruz. Sizin desteklerinizle bunları birer birer çözeceğiz. Kendi mahallenizde huzurla yaşadığınız, işinizin olduğu güzel günleri birlikte kuracağız. O düzen kurulana kadar buraya düzenli olarak gidip gelmek sizin halinizi hatırınızı sormak bizim görevimiz olacak. Bu mahallenin çocuklarının büyüyüp ülkemize yararlı, insanlarımıza yararlı çocuklar olmasını istiyoruz. Roman toplumunun yetiştirdiği milletvekilleri, siyasetçiler, devlet adamları var. Sizden rica ediyorum birbirinize sahip çıkın. Hiçbirinizin kötü yöne gitmesine izin vermeyin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda bize ulaşın. Mutlaka yardım etmek için çalışacağız. Yemin ederim sizi çok seviyorum. Dünyanın bütün çocukları güzeldir ama Roman çocukları bir başka güzel. Bunları laf olsun diye söylemiyorum. Gördüğüm, içtenliğiniz, güler yüzünüz, çalışkanlığınız için bunu söylüyorum. Roman toplumu bizim dönemimizde hak ettiği değeri bulacak. 1 Nisan’dan sonra en kısa zamanda kutlama yapmak üzere, hep beraber o güzel günlerin başlangıcı için burada olacağız. Hep beraber burada kutlayacağız. Ondan sonra da her şey çok güzel olacak.”

“İZMİR’İ İZMİRLİLERİ EZDİRMEYİZ”



Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek manada halkçı bir parti olduğunu belirten Başkan Tugay, İzmir’in İzmirli’nin hayallerindeki gibi geliştirileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bizler şu an sizin duvarınızda olduğu gibi Atatürk resmiyle, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle büyümüş, kendi için değil halkı için çalışan insanlarız. Ülkemizin sıkıntılarının çözülmesi için birilerinin çalışmasına ihtiyaç var. Bu ülke sana bir meslek verdi, belirli bir yaş ve deneyime geldin, görevlerinden biri ülkene hizmet etmek, eğer görev verirlerse kabul et ve gece gündüz çalış düşüncesiyle siyasete girdim. Beni yakın görün, yabancı görmeyin. Hatamız olursa beni ailenizin bir ferdi gibi uyarın. Ben Tıp Fakültesi’nde öğrenciyken son sınıfta Boğaziçi yakınlarında bir yerlerde tıp merkezinde hafta sonları nöbet tutuyordum. 1989 yılında düşünün. Biz artık İzmir gerçekten İzmirli’nin hayal ettiği gibi gelişsin büyüsün istiyoruz. Önümüze kim ne engel koyarsa koysun hiç kimse hizmet etmemize engel olamayacak. Bize güvenin çünkü biz İzmirliyiz, bu toprakların yetiştirdiği çocuklarız, İzmir’i İzmirlileri ezdirmeyiz, hakkını yedirmeyiz. Ben her İzmirlinin hakları için gerekeni sonuna kadar yapacağıma da yemin ediyorum.”

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu Roman vatandaşların kendisi için yazdıkları şarkıyı çok beğendiğini belirterek, “Dün bana şahane bir şarkı hediye ettiniz. İlk seçim şarkım sizden oldu. Artık sırtım yere gelmez. Hep birlikte güzel bir 5 yıl geçireceğiz. Omuz omuza, yan yana hiçbirimizin bir adım bile arkada olmadığı bir dönem yaşayacağız” dedi.