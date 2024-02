Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni (İESOB) ziyaret etti. Tugay’a; Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki ve Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız Ünsal İşçimenler eşlik etti. İESOB Başkanı Yalçın Ata’yı makamında ziyaret eden CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, göreve geldiğinde esnafa tam destek olacağının sözünü verdi.

ESNAF TUGAY'A OLMAZ OLMAZINI AÇIKLADI

Ziyarette CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten İESOB Başkanı Yalçın Ata, “İzmir Esnafı Teşkilatı, 128 odası olan, 239 bin esnafı kapsayan büyük bir teşkilat… Biz 8 aydır yeni yönetimle görevdeyiz. İnşallah bundan sonra birlikte çalışmayı yeğliyoruz. Tüm esnaf teşkilatı adına Başkanımıza hayırlı olsun diyorum” dedi. Ata, belediye meclislerinde esnaf temsilcilerine yer verilmesini talep ederek “Esnafa kolaylık sağlanmasını istiyoruz. 230 bin arkadaşımız var, işimiz esnaf derdimiz esnaf. Belediye meclislerinde bizi temsil edebilecek arkadaşlarımız olsun istiyoruz. Biz istifa etmeden aday olamıyoruz. Bayındır’da ve Kiraz’da arkadaşlarımız istifa edip aday oldu. Esnafın sesinin yerel yönetimlerde duyulması için aramızdan seçtiğimiz arkadaşlarımız var, sizlerden bunu özellikle talep ediyoruz. Olmazsa olmazımızdır” dedi.

YEREL ESNAFI KORUYACAĞIZ

Esnafa tam destek sözü veren CHP Büyükşehir Başkan Adayı Tugay da “Bugün buraya ilçe belediye başkan adaylarımızla bir heyet olarak geldik, hep beraber gelmek istedik çünkü bir mesaj vermek istiyoruz; İzmir’imizin en önemli kurumlarından birindeyiz, sizlerin değerin farkındayız. Tarihsel olarak ticaret kenti olan İzmir’de ticaretin yerel esnaflar düzeyinde sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin öneminin farkındayız. Halkımız takdir edip bizi başkan yaparsa her zaman her yerde esnafımızın yanında olacağız. Beş yıllık Karşıyaka Belediye Başkanlığım sürecinde elimizden geldiğinde esnafımızın yanlarında olmaya çalıştık. Benim de geçmişten gelen esnaflığım var, pazarlarda limon satmışlığım var. Esnaflığı çocukluk çağlarından beri bilen ve buna çok saygı duyan biriyim. Karşıyaka Belediye Başkanlığım dönenimde esnaf masası kurduk, esnafımızla hep iletişim halinde olduk. Esnafımızın var olması, uygun şartlarda çalışması, sıkıntı yaşadığı zaman belediyeler başta olmak üzere kamu kurumlarının yanında olmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Yerel esnafı koruma yönünde açık bir irade koymaya kararlıyım. Amacımız sizleri ayakta kalmasını, güçlü olmasını ve bu kentin esnaflarını yalnız hissetmemesini sağlamak. Söz veriyoruz; sizleri sıkıntıya sokan her konuda üzerimize düşeni yapacağız. Esnaf dostu belediyeler olacak” diye konuştu.



TUGAY'DAN ESNAF MÜDÜRLÜĞÜ VAADİ

Yeni dönemde İzmir’de CHP’li her belediyede esnaf masası kuracaklarını kaydeden Başkan Adayı Tugay, “Her belediyemizde mutlaka esnaf masamız olacak. Büyükşehir’de bir esnaf müdürlüğü kuracağız. Sizlerle her fırsatta düzenli olarak bir araya gelip, sizler için ne yapabiliriz onu konuşacağız” ifadelerini kullandı. Tugay ayrıca belediye meclislerinde esnafın mutlaka söz hakkının olacağını söyledi.



Öte yandan ziyarette bazı esnaf odaları başkanları su fiyatlarına ilişkin şikayetlerini iletirken Tugay da göreve geldiğinde gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.