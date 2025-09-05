Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağanüstü kurultay için yeni bir süreç başladı. 15 Eylül’de görülecek dava öncesinde delegeler, noter onaylı imzalar toplayarak 45 gün içinde kurultayın toplanması için harekete geçti.

Mahkeme süreci öncesi imza kararı

CHP’de 38’inci Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmasında “mutlak butlan” kararı çıkma ihtimaline karşı delegeler harekete geçti. Bu ihtimalde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi gündeme gelecek.

Delegeler noter huzurunda imza veriyor

Kurultayın olağanüstü toplanabilmesi için başlatılan imza sürecinde delegeler, noter onayıyla desteklerini veriyor. İstanbul’da başlayan imza toplama sürecinin ardından İzmir İl Başkanlığı da devreye girdi. İzmir’de 55 delegeye ulaşılarak isteyenlerin bireysel olarak notere gidebileceği, isteyenlerin ise il başkanlığında noter huzurunda imza verebileceği duyuruldu.

Cezaevinden de imza alınacak

İmza süreci kapsamında Buca Kırıklar Cezaevi’ne de noter gönderileceği öğrenildi. Burada tutuklu bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’dan imza alınması planlanıyor.