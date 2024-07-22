Cumhuriyet Halk Partisi'nde 8 dönem İzmir İl Başkanlığı yapan Ekrem Bulgun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Partinin önemli isimlerinden 92 yaşındaki Bulgun, evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından acı haberi, "Partimizin duayen ismi, CHP İzmir İl Başkanlığımızı yapmış olan Sayın Ekrem Bulgun’u kaybetmenin derin ve tarifsiz acısı içindeyim. Öğretileri ve duruşuyla partimize, İzmir’e ve siyaset hayatımıza kattıklarını asla unutmayacak, aziz hatırasını hep yaşatacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" notu ile duyurdu.