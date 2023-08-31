Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir’de ilçe kongrelerinin sona ermesinin ardından gözler 16 Eylül’de gerçekleştirilecek il kongresi öncesi il başkanlığına aday olan isimler bir bir çıkmaya başladı. Konak eski ilçe başkanı Şakir Başak'ta il başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla resmi olarak adaylığını duyurdu. Başak, "Nasıl il başkanlığı yapılır ve sokaklarda umut nasıl yeşertilir göstereceğiz" dedi.



İl başkanı olması durumunda Mayıs seçimleri sonrasında toplumda hakim karamsar havayı dağıtacaklarını belirten Başak, “Biz artık bazı şeyleri yitirdik. Zaten ülke yeterince bölündü. CHP’nin temelinde birlik ve beraberlik vardır. Eğer bunu CHP yapamazsa halk nasıl yapsın? Bizim örnek olmamız lazım ve yapacağız. Aytekin başkanım bunun bir örneğiydi. Bu bir demokrasi yolculudur. Tam ölü toprağı serildi derken umutlar söndü derken CHP yeniden küllerinden doğar. Günü geldiğinde ben değil biz diyenler günü geldiğinde ortaya çıkarak sokakları yeniden hareketlendirirler. Bugün ülkenin CHP yönetimine ihtiyacı var. Biz, bazı şeyleri, geçmişimizi unutuyoruz. Üç beş kişi bir araya geliyor ‘ben bunu nereye taşırım’ diyerek bir kısır döngünün içine giriyoruz. Bugün seçimi kazanacağız derken o umudun ve heyecanın sokakta bitmesini görüyoruz ve ‘Biz daha ölmedik’ diyoruz. Biz varız ve o heyecanı sokaklarda yeniden yeşillendirileceğiz. Kucaklayarak yapacağız bunları. 25 yılımı doldurdum. Bütün kademelerden geçim Eğilmedim, bükülmedim. Sadece örgütümün önünde eğildim. Hep halkımı düşündüm. Bundan sonra sizin dışınızda kimsenin önünde eğilmeyeceğime de söz veriyorum” dedi.



"ONLARIN YAPMADIKLARINI YAPACAĞIZ"

Başak konuşmasının devamında ise ‘Kimin adayısın diye soruyorlar. Beni destekleyenler e ben kimin adayıyım… Yüreğinde adaleti, vefayı ve emek en yüce değerdir diyen örgütümün adayıyım. Çok kısa bir zamanda bu açıklamaya karar verdik. Çok kısa bir süremiz var. Kongre salonunda demokrasi şölenini göstereceğiz. CHP’nin ışık saçacağı tarih 16 Eylül tarihi. Beni tanıyanlar bilir. Öyle bir örgütlenme yapacağız ki… ‘Bizden öncekiler ne yaptılarsa sağ olsunlar’ diyeceğiz. Ama onların yapmadıklarını yapacağız. Üç dönem Konak İlçe başkanlığı yaptım. Eğer buraya gelirsem nasıl il başkanlığı yapılır ve sokaklarda umut nasıl yeşertilir göstereceğiz eğer buraya gelirsek İzmir’in tarihi sorumluluğu var. Anadolu’ya ışık saçacağız. Biz bunu başaracağız. Uyanmanın vaktidir. Devrimcilerin, emekçilerin, örgütçülerin vaktidir. Biz bunu beraber başaracağız ve bütün Türkiye’ye göstereceğiz” diye konuştu.