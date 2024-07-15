CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında yayınladığı mesajda, Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı vurguladı.

Cumhuriyet ve demokrasi vurgusu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yayınladığı mesajında, Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı ön plana çıkardı. Aslanoğlu, “Cumhuriyet ilkelerinden, demokrasiden ve Atatürk’ün yolundan uzaklaşıldığında hain darbe girişimleri karşımıza çıkmıştır. Ancak Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı milletimiz bu hainlere her defasında hak ettikleri cevabı vermiştir” diye aktardı.

Hain girişimin engellenmesi

Aslanoğlu, darbe girişiminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimiz ve kahraman askerlerimiz tarafından engellendiğini belirtti. "Cumhuriyeti ve demokrasimizi hedef alan darbe girişimini, yine cumhuriyetimiz sayesinde engelledik. Atatürk’ün kurduğu bu cumhuriyet öylesine sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki, onun yetiştirdiği vatan evlatları yine cumhuriyetlerine ve vatanlarına sahip çıkmıştır” dedi.

Cumhuriyetin gücü

CHP İl Başkanı, yargının, ordunun ve milli eğitimin içine sızan FETÖ teröristlerinin hain planlarının, Cumhuriyetimizin gücü ve milletimizin kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğini vurguladı. “Bu darbe girişimi göstermiştir ki, bu tür hain girişimlerin karşısındaki en büyük güç yine cumhuriyet ve demokrasimizdir” ifadelerini kullandı.

Şehitler ve gaziler anıldı

Mesajında şehitleri ve gazileri de anan Aslanoğlu, “Hain darbe girişimine engel olurken hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Bu cumhuriyet çok hain, çok darbe görmüştür ama cumhuriyetine ve Atasına yürekten bağlı olan bu millet hiç boyun eğmemiştir, asla eğmeyecektir” diyerek sözlerini tamamladı.