Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu “Ömer Eşki Ile Gurur Duyuyoruz”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşen Bornova’daki toplu açılış töreninin ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret ederek, gerçekleştirdiği projelerden dolayı tebrik etti.

“Bornova’ya büyük katkılar sağlıyor”

Bornova Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 18 projelik açılış ve temel atma töreninin ardından, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi makamında ziyaret etti. Aslanoğlu, Başkan Eşki’nin genç, dinamik ve tecrübeli bir yönetici olduğunu vurgulayarak, Bornova’ya kısa sürede önemli katkılar sağladığını belirtti. Aslanoğlu, “Perşembe günü Genel Başkanımız Özgür Özel ile 18 projenin açılışını gerçekleştirdik. Bu projeler, Bornova için büyük adımlar. Ömer Başkanımız, sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar Bornova’ya hizmet etmek için çalışan bir isim” dedi.

“Gündemimiz halkın sorunları olmalı”

Ziyarette yaptığı açıklamalarda Aslanoğlu, son dönemde AK Parti’nin tartışmalarla gündemi saptırma çabalarına değindi. Aslanoğlu, “Ülkenin gerçek gündemi açlık, yoksulluk ve emeklilerin geçim sıkıntısıdır. Siyasetçilerin vatandaşın sorunlarına odaklanması gerekiyor. Asgari ücretle geçinmeye çalışanlar, emekliler ve okulların açılmasıyla çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan aileler çözüm bekliyor. Bu bağlamda İzmir ve Bornova’nın sorunları da ülke gündemi kadar önemli” diye konuştu.

“Bornova için durmaksızın çalışıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bornova’nın daha modern bir ilçe olması için var gücüyle çalıştıklarını belirtti. Eşki, “Açılışını yaptığımız projeler sadece bugünü değil, Bornova’nın geleceğini de şekillendirecek. Eğitimden çevreye, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda yenilikçi adımlar atıyoruz. Amacımız, Bornova’yı Türkiye’nin en örnek ilçelerinden biri haline getirmek” diye aktardı.

Yeni projeler yolda

Başkan Ömer Eşki, Bornova’daki projelerin sadece bir başlangıç olduğunu ve önümüzdeki süreçte daha birçok yeniliğin hayata geçeceğini müjdeledi. “Partimizin ve halkımızın desteği en büyük motivasyonumuz” diyen Eşki, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Bornova’yı daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.