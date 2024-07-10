CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Türkiye genelinde başlatılan saat 21.00'de düzenlenecek olan "Işıkları Aç Kapat" eyleminin ikinci günü için, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu İzmirlilere seslendi. Aslanoğlu, bu eylemin iktidara bir uyarı olduğunu belirterek, İzmirlileri katılıma davet etti.

"İzmir bu eylemlerin başkenti"

Aslanoğlu, "İzmir bu eylemlerin başkentidir. Geçim sıkıntısı çeken, ülkenin gidişatından memnun olmayan, AKP iktidarının halkın halini görmesini isteyen herkesi bu eyleme katılmaya çağırıyorum," dedi. Aslanoğlu, özellikle emekli ve asgari ücretle geçinmeye çalışanların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

"Halkın sesi duyulsun"

Aslanoğlu, "AKP iktidarı, vatandaşları ve özellikle emeklileri, asgari ücretle çalışanları açlığa terk etmekten vazgeçmedi. Halkın ve muhalefetin uyarılarına kulak tıkayan iktidar, milletin sesini duymazdan geliyor. İktidara göre her şey yolunda, yoksulluk yok, enflasyon normal. Ancak biz, vatandaş olarak isyanımızı göstermek için bu eylemi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eylem her akşam devam edecek

Aslanoğlu, "İktidar milletin sesini duyana kadar, her akşam saat 21.00'de evlerimizin ve iş yerlerimizin ışıklarını bir dakika boyunca açıp kapatacağız. Bu basit eylem, iktidarın halkın sesini duymasını sağlayacak" dedi. Aslanoğlu, tüm İzmirlileri bu eyleme katılmaya çağırdı ve eylemin sonuç alınana kadar devam edeceğini belirtti.