CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan İzmir'deki ilçe başkanları ile bir araya geldi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise sosyal medya hesabından söz konusu ziyarete ilişkin "Daha önce kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarımızla yaptığımız ziyaretin ardından, kongrelerini yeni tamamlayan ilçe başkanlarımızla birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Söz verdik! Yerel seçimlerde İzmir’de tarihi bir başarıya daha imza atacağız" mesajını paylaştı.