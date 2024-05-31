CHP İzmir İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde görev alan avukat ve hukukçulara teşekkür etti. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende, hukukçular kahvaltıda bir araya geldi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde seçim ve sandık güvenliği için görev alan avukat ve hukukçulara teşekkür belgesi verdi. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende bir araya gelen hukukçular, öncelikle kahvaltıda buluştular. Kahvaltının ardından düzenlenen törende, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti. Aslanoğlu, seçimlerdeki emekleri için avukatlara teşekkür etti ve hukuk ailesinin önemini vurguladı.

Örgütlerin gücüyle seçim kazanıldı

Şenol Aslanoğlu, konuşmasında şunları söyledi: "Değerli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük hukuk ailesi sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Seçimin ardından bir araya gelmek istedik. Bugün bizi bir araya getiren seçim ve hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcımız Ahmet Doğukan Gül'e ve ona destek veren il başkan yardımcılarımız Özlem Eser ve Fikret Yıldız'a da teşekkür ederim." Aslanoğlu, seçim zaferinin örgütlerin gücüyle kazanıldığını belirterek, hukukçuların emeğine vurgu yaptı ve "İzmir'de tek bir oy bile çalınmadı, çaldırılmadı. Sizlerin sayesinde sahip çıkıldı." dedi.

İktidar hedefi ve birlik mesajı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, konuşmasında iktidar hedefini ve birlik mesajını da dile getirdi. Aslanoğlu, "31 Mart'ta bir destan yazıldı, çok yol aldık ama yolu bitirmedik. Yerelde iktidar olmak hedefimizin yarısı. Biz genelde iktidar olacağız, iktidar olmaya da çok yakınız." ifadelerini kullandı ve partinin birlik içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Görünmez kahramanlar

Törende konuşan CHP İzmir Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Doğukan Gül, avukatlara teşekkür ederek, "Her zaferin hem görünen hem de görünmeyen kahramanları vardır. Seçim döneminin başlangıcından sonuna kadar sandık güvenliği için çalışan avukatlarımızın emeği büyüktür." dedi.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Konuşmaların ardından, seçimlerde görev alan hukukçulara teşekkür belgeleri takdim edildi ve tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.