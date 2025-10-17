Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Kongresi, Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel merkez tarafından tek aday olarak seçimlere giren Çağatay Güç, salona girişinde büyük alkış ve sloganlarla karşılandı. Kongrede divan başkanlığı ise TBMM CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e verildi.

Oy çokluğuyla blok liste kararı

Divan tarafından kongrede blok liste önerisi sunuldu. Yapılan lehte ve aleyhte konuşmaların ardından oy çokluğuyla blok liste uygulanmasına karar verildi.

Birol Soylu, çarşaf liste isteyenler arasında yer alırken şunları söyledi:

“Bu bir başkaldırı değildir. Bu tüzüğün gereğidir. Kaç gün sürerse sürsün, bu kongre demokrasi şöleni olsun.”

Kongre, partinin demokrasi anlayışı çerçevesinde sürdürülüyor ve delegelerin oylarıyla süreç tamamlanacak.