CHP İzmir İl Yönetimi, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı ziyaret ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyaretin ardından yapılan toplantıda önemli açıklamalarda bulunuldu.

İzmir İl Yönetimi'nden Buca'ya destek

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve il-ilçe yönetimleri, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bucalıların Buca'yı yönetme görevini belediye başkanı ve meclis üyelerine verdiğini belirterek, "Belediyeyi sizler yöneteceksiniz. Bizler her zaman arkanızdayız çünkü sizler Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorsunuz" dedi.

"Buca için kol kola çalışacağız"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yerel seçimlerde ittifak olmadan kendi güçleriyle başarılı olduklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Partimiz, Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etti ve 47 yıl sonra birinci parti oldu. İktidara gelmek, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizin performansına bağlı. Bu başarıyı örgütümüzle, el ele, kol kola gerçekleştireceğiz. Yerel seçimde emek veren tüm partililerimiz ve meclis üyelerimiz, 2028'deki iktidarın önemli bir adımını attı. Belediye meclis üyelerimizle koordineli bir şekilde belediyemizi yöneteceğiz. Buca'mızın menfaati için ne gerekiyorsa el ele yapacağız."

Geleceğe yönelik güçlü mesajlar

CHP'nin Buca'da gerçekleştirdiği bu dayanışma buluşması, partililere moral ve motivasyon kaynağı oldu. Belediye Başkanı Görkem Duman, birlik ve beraberlik içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, gelecekteki hedefler için güçlü mesajlar verdi.