CHP İzmir Kadın Kolları, yeni başkanlarını belirlemek üzere büyük bir heyecana sahne olacak bir seçim sürecine girdi. 6 Temmuz Cumartesi günü İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongrede üç aday başkanlık için yarışacak.

Aslanoğlu'dan destek

Mevcut başkan Nurdan Şenkal Uçar'ın tekrar aday olduğu seçimde, Zahide Kurun ve Pınar Sert Ceylan da iddialı olduklarını gösteriyor. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun adayların açıklamalarına destek vermesi ise dikkat çekiyor.

Seçim 6 Temmuz'da

Nurdan Şenkal Uçar, adaylık açıklamasında kadınların partinin yönetiminde eşit temsil hakkını savunarak, "Kadın mücadelesi adalet ve eşitlik mücadelesinin lokomotifi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Zahide Kurun ise geçmişte yaşanan seçim iptallerine atıfta bulunarak sürecin şeffaflığını vurguladı. Pınar Sert Ceylan ise adaylığını duyurmak için Perşembe günü basın açıklaması yapacak.

Seçim öncesi adaylar, partinin kadınları için daha güçlü bir temsilin önemini vurgulayarak, İzmir Kadın Kolları'nın geleceğine dair kararlar alacakları günü heyecanla beklediklerini ifade ettiler.