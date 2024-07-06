CHP İzmir İl Kadın Kolları'nda heyecanlı bir kongre günü yaşanıyor. Mevcut il başkanı Nurdan Şenkal Uçar, kongreye iki gün kala adaylıktan çekildi, ancak destek açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Seçim Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde Yapılacak

Kadın kolları kongresi, İzmir Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Delege kadınlar, yeni il başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecekler.

Zahide Kurun ve Pınar Sert Ceylan Öne Çıkıyor

Kongrede başkanlık için iki güçlü adayın yarışması bekleniyor: Zahide Kurun ve Pınar Sert Ceylan. İki adayın da destekçileriyle birlikte kongrede güçlü bir rekabet yaşanması öngörülüyor.

Mevcut Başkan Ceylan'ı Destekliyor

Nurdan Şenkal Uçar, adaylıktan çekilmesinin ardından Pınar Sert Ceylan'ı açık bir şekilde desteklediğini belirtti.