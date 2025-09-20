Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı kapsamında İzmir’de ilçe kongreleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün Çiğli, Karabağlar, Balçova, Kemalpaşa ve Selçuk’ta delegeler sandık başına gidecek.
Çiğli
Çiğli Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa aynı gün 13.00’te ikinci toplantı yapılacak. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar, yeniden aday olurken muhalifler de aday çıkarmaya çalışıyor.
Karabağlar
Karabağlar Kongresi, Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde 09.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa 12.00’de ikinci toplantı yapılacak. İlçe başkanı Volkan Gürboğa ile Ekincan Aksoy arasında yarış bekleniyor.
Balçova
Balçova Kongresi, Balçova Belediyesi Spor Kompleksi’nde saat 11.00’de başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa 14.00’te tekrar toplanılacak. Belediye Başkanı Onur Yiğit’in desteğini alan mevcut İlçe Başkanı Murat Aküzüm’ün tek aday olması bekleniyor.
Kemalpaşa
Kemalpaşa Kongresi, 15 Temmuz Kültür Merkezi’nde 12.00’de başlayacak. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in desteğini alan mevcut İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, kongrede tek aday olacak.
Selçuk
Selçuk Kongresi, Belediye Pembe Düğün Salonu’nda 12.00’de başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa 15.00’te ikinci toplantı yapılacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in desteğini alan İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu tek aday olarak yarışacak.