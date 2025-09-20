Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Selçuk Kongresi, Belediye Pembe Düğün Salonu’nda 12.00’de başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa 15.00’te ikinci toplantı yapılacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in desteğini alan İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu tek aday olarak yarışacak.

Balçova Kongresi, Balçova Belediyesi Spor Kompleksi’nde saat 11.00’de başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa 14.00’te tekrar toplanılacak. Belediye Başkanı Onur Yiğit’in desteğini alan mevcut İlçe Başkanı Murat Aküzüm’ün tek aday olması bekleniyor.

Karabağlar Kongresi, Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde 09.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa 12.00’de ikinci toplantı yapılacak. İlçe başkanı Volkan Gürboğa ile Ekincan Aksoy arasında yarış bekleniyor.

Çiğli Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa aynı gün 13.00’te ikinci toplantı yapılacak. Mevcut İlçe Başkanı Erkan Akar, yeniden aday olurken muhalifler de aday çıkarmaya çalışıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı kapsamında İzmir’de ilçe kongreleri tüm hızıyla sürüyor. Bugün Çiğli, Karabağlar, Balçova, Kemalpaşa ve Selçuk’ta delegeler sandık başına gidecek.

