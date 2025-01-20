CHP İzmir İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetiminin iki yıllık faaliyeti anlatıldı. Aslanoğlu, yaptığı açıklamada “İki yıl boyunca şeffaf bir süreç yürüttük” dedi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 2023-2024 yılı faaliyet sunumu için buluştu. İki yıllık süreci anlatan bir sunumla gazetecilerin de karşısına çıkan il yönetimi, siyasi ve sosyal hamleleri ekranlara taşıdı. İl Başkanlığı, faaliyetlerini anlattığı sunum ilgiyle izlendi ve alkışlarla karşılık buldu.

İl Başkanı Aslanoğlu, sözlerine “İstiyoruz ki neler yaptığımızı tek tek görün. Bu konuda il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla yöneticileri adına sizleri burada birlikte ağırlıyor ve tüm örgütün neler yaptığını paylaşacağız” diyerek başladı.

“Kahramanmaraş depremine ilk ulaşan örgüt olduk”

Aslanoğlu, “2023’ün başı ve Ocak’ın ilk haftasında yönetim kurulu oluştu. Geçmişteki il başkan yardımcıları da şu anda aramızda. Başladığımız hafta genel başkanımızla süreci konuştuk ve üç günlük süreçte roman çalıştayı ile başladı. Genel başkanla yapılan program çok zorlu ediyor. Örgünü seçimine 100 gün kala ‘son 100 gün’ ile başladık. Ocak ayında asarlıkta başlayıp basın mensuplarıyla bir araya gelerek ‘şeffaf bir süreç’ ile yola koyulduk. İki yıl boyunca şeffaf bir süreç yürüttük. 31 Ocak’ta ise Ankara’da ortak politikalar metni oluştu. Baktık ki AKP, terör yalanıyla ülkede kötü bir propaganda yürütüyor, emekli subay ve astsubaylarımızla birlikte takım oluşturup köyleri gezdik, gerçekleri anlattık. 6 Şubat 2023 tarihinde ise ‘büyük Türkiye’ depremi yaşandı. Bu depremde, ilçe belediye başkanımızı ziyaret edip CHP Adana il yönetimiyle birlikte bir arada Osmaniye’ye geldik ve ilçe örgütüyle de birlikte ilçe yönetimini ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde süreci Osmaniye’de yürüttük. Buradaki çalışmalarımızla da sabahtan tüm ilçe başkanlarımızla gezip her yeri yerinde inceledik” dedi.

Dört ayda 200 mahallede seçim sandığı

O günlerde İzmir’den ilk uçak kalktı ve Gaziantep’e gittik. Yerinde ihtiyaçları da saptayıp dönem dönem il örgütüyle de dayanışmayı içinde hareket ettik. Türkiye’de ilk defa deprem bölgesinde çalışan örgüt olduk. Her hafta cuma günü bir ilçemiz, ilçe başkanımızla Osmaniye’ye gitti. Çünkü orası kendi yaralarını sarıyordu. Bu yarayı da birlikte sarmak istedik. Mart ayında ise doğal olarak seçim takvimine yaklaşmıştık. Seçim çalışmalarını yaptık. İkinci iktidar kongresi hazırlığı da vardı. 6’lı masanın tüm liderlerimizi İzmir’e ağırladık. Bir aylık il başkanıydım ve zorlu bir süreçti. Bir otelde program başlayacak ama çıkamıyorduk. 6’lı masanın liderleri arasındaki tartışmada, kimin önce konuşacağı tartışma dahi vardı. O süreçleri yönetmek zorunda olan bir örgüttük. Onu da atlattık ve Nisan’da ise seçim çalışmalarıyla doldurduk. Milletvekili adaylarımız da Limontepe’de tanıttık. Bu da örgütün yeni yaptığı faaliyetiydi. Kapalı salonlarda uzak durduk. Alanlarda, açık havada çalışma yürüttük. Her gün, ilçe ve il başkanlarımız da belediye başkanlarımız da kapı kapı dolaştık. Paramız yokken 13 yaşındaki Çağan, örgüte kumbarasını bağışladı. Çalışmalarımızı ise o kumbara ve örgütün kendi parasıyla yürüttük. Büyük İzmir mitingini de 1 milyona yakın kişiyle yaptık. AKP ise kimsenin olmadığı, gelenin de yalvararak “çıkmayın” demelerini biliyorsunuz. İki yıl boyunca en gurur duyduğumuz işlerden biriydi bu miting. Böylesi süreçte bunun gibi kalabalık mitingi yapmak zordur. CHP’de mahalle delege seçimleri, ilçe seçimleri çok zorludur. Dört ay boyunca bin 200 mahallede sandık kurduk, seçim yaptık. Bu dönemde ise içeriye de gömülmedik ve dışarıda da mücadele ettik. Alsancak limanı özelleştirilmesine karşı çıktık. Zafer Bayramı’nı kutlayıp kamyoncuların ise benzin zamları protestosuna katıldık” şeklinde konuştu.

“2 bin adayımız vardı”

Başkan Aslanoğlu, “İlk kongresi sürecini iki gün boyunca sürdürdük. 100. yılımızı da kutladık. İl kongremiz ise şenliklerle geçti. Bunun yanında il kongresinde yapay zekayla ilgili bir konuşma yapmıştım. Örgütün ve gazetecilerin de eleştiride bir konuşmaydı. Gelecekten bahsetmenin önemine dün de yarına a inanıyorum. Ama gazeteci dostlarımız haklıydı, alıcısı az bir işti. Ama dönem boyunca da bunu sürdürmeye çalıştık. Ülkenin geleceğine ilişkin, dünyanın geleceğine ilişkin ise gerçek politika budur. Öğrenci yemek zamların protesto ettik, iki günlük kamp yaptık. Hem dünyayı, ülke 30 yıl sonrasını anlamaya çalıştık ve kadroların ise daha nitelikli hale getirmek için eğitimler aldık. Kasım ayında ise aday adayları süreci yer aldı. Bu süreç ise yoğun oldu. Bizleri yerle seçimlerde ay boyunca örgütün zorlu bir dönemiydi. Diğer partilere de benzemeyiz. 2 bin üzerinde adayımız vardır. Bu da ilçe başkanıyla, ilçe, il ve diğer kollarla görüşmek ister. Bu süreç ise her zaman İzmir’de zorlu bir süreç olmuştur. Ocak ayının sonunda ise adaylar belirlendi” ifadelerine yer verdi.

“Süreci Özel yönettik”

Seçim zaferi geldi. Bizler verdiğimiz bu zorlu süreçte, muhteşem bir seçim zaferiyle taçlandırdık bunu. Çok uzun süre sonra CHP türbin birinci partisi oldu. Bu süreci ise genel başkanımız Özgür Özel yönetti. 29 Ekim’de ilk defa bir Cumhuriyet Bayramı’nı kent merkezinde değil de dışarıda kutladık. Bunu da Menemen’de büyük bir coşkuyla kutladık. CHP boş durmadan çalışıyor. Bu örgüt temmuz ayından bu aydan bu yana birden fazla mitinge katılıyor. Otobüsler kendiliğinden gitmez. Oraya kumanya, çay doldurmanız lazım, tekrar gelenleri karşılamanız lazım. Zorlu bir iş. Chp gerçekten çok çalışıyor. İlçe başkanları, CHP genel başkanı çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.

11 bin 278 okula kırtasiye malzemesi desteği

Faaliyet sunumunda dikkati çeken detay ise, kadın kollarının yürüttüğü süreçlerdi. Süreçleri sunumla anlatılmasının ardından İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun süreçleri değerlendirdi.

Kurun, “İlk olarak Menderes ilçemizde 100 kadının partimize üye olmasıyla rozetleri takıldı. 4 Ağustos 2024 tarihinde kadın kolları kurultayımız yapıldı ve İzmir kadın örgütü olarak yola çıktık. Çocukların sokaklarda, çalışmak zorunda oldukları yerde tepki göstermek için çocuk hakları gününde toplantı yapıp tepkimizi dile getirdik. 11 bin 278 adet okul çantasının içerisine kırtasiye malzemelerini dek oyup 30 ilçemizde dağıttık. Eğitim sisteminin nasıl, ne şekilde yeniden Atatürkçü bir eğitim sistemi olması gerektiği konusunda adımlar atıp örgütlendik” şeklinde konuştu.

Üye sayısı yüzde 3,5 arttı

CHP İL Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Tevfik Türk, çalışmalarında hızlı olduklarını dile getirirken 2024 yılında üye artış oranın ise yüzde 3,5 olarak arttığına dikkati çekti. Türk, “2023 166 bin olan üye sayımızı 2024 yılı sonunda 186 bine çıkarttık. 2024 yılında 17 bin 563 yeni başvuru aldık, bunlardan ise 13 bin 828’i kabul edildi. Ayrıca kabul edilen genç üye sayısı 5 bin 524 iken aynı yılda kadın üye sayısı ise 7 bin 813 oldu. 2024 yılı üye artış oranı ise yüzde 3,5 olarak değer gördü. Tüm raporları ise tam zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdik. Bu arada ilçe örgütlerinin de gizli hareket ettiklerini de atlayamayız. Çevre, tarım, ekonomi gibi konular ilk olarak İzmir’den ulaştı. Seçim çalışmalarında kafamızı kaldıramadık” şeklinde konuştu.