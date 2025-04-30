CHP İzmir İl Başkanlığı, Karabağlar ve Bayraklı ilçe başkanlarını görevden aldı. Yerlerine geçici olarak Volkan Gürboğa ve Münir Demir atandı.

CHP İzmir İl Başkanlığı, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinde önemli görev değişikliklerine gitti. Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin görevden alındı. Değişikliklerin CHP Genel Merkezi’nin bilgisi dahilinde yapıldığı öğrenildi.

Volkan Gürboğa ve Münir Demir geçici olarak atandı

Görevden alınan ilçe başkanlarının yerine geçici görevlendirmeler yapıldı. Karabağlar İlçe Başkanlığı’na Volkan Gürboğa, Bayraklı İlçe Başkanlığı’na ise Münir Demir atandı. Her iki ismin de geçici olarak bu görevi üstleneceği bildirildi.

Mevcut yönetimler görevde kalıyor

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle sadece ilçe başkanları değiştirilirken, mevcut ilçe yönetimlerinin görevlerine devam edeceği belirtildi. Parti içi disiplin ve teşkilat yapısının korunması amacıyla bu değişikliğin yapıldığı ifade ediliyor.

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