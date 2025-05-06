Karabağlar Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Ulaş Büyükdağ, İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in görevden alınmasına tepki göstererek tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'i görevden almasının yankıları sürüyor. Karabağlar Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Ulaş Büyükdağ, gelişmeye tepki göstererek hem grup sözcülüğünden hem de görev aldığı tüm komisyonlardan istifa ettiğini açıkladı.

Görevden alma sonrası istifa geldi

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ile Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin'in parti kararıyla görevlerinden alınmasının ardından, Karabağlar Belediyesi'nde önemli bir istifa yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Karabağlar Belediye Meclisi'nde grup sözcülüğü görevine getirilen Ulaş Büyükdağ, görevinden ayrıldığını duyurdu.

"İçime sindiremiyorum" dedi

Ulaş Büyükdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sözüpek'in görevden alınmasını içine sindiremediğini ve bu durumun vicdanında rahatsızlık yarattığını belirterek istifa gerekçesini şu ifadelerle paylaştı:

"Ülkemizde son günlerde yaşadığımız büyük sıkıntılar ortadayken Karabağlarımızda zor bir seçimde kendi adaymış gibi çalışan İlçe Başkanım ve İlçe Yönetimini görevden almayı içime sindiremiyor ve vicdanen rahatsızlık duymamdan ötürü Grup Sözcülüğü ve görev aldığım bütün komisyonlardan istifa ediyorum. Partimizin iktidar olması için sokaklarda var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş örgütleri."