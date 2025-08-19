Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağan kongre süreci tüm hızıyla sürüyor. Partide mahalle delege seçimleri hafta başından itibaren ivme kazanırken, 19 Ağustos Salı günü İzmir’in 15 ilçesinde sandıklar kuruluyor.

Aslanoğlu’nun yerine Özdemir süreci yönetiyor

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda 210 bin üye bulunuyor. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, kongre sürecini İl Başkanvekili Barış Özdemir yürütüyor. Özdemir yönetiminde başlayan delege seçimleri Kasım ayına kadar ilçe ve il kongreleriyle tamamlanacak.

Bugün sandık kurulacak ilçeler

Bugün İzmir genelinde sandık kurulacak ilçeler ve mahalleler şöyle:

Bergama: Ahmetbeyler, Aziziye, Bahçelievler, Çitköy, Dağıstan, Kozak, Doğancı, Ferizler, Kadıköy, Maltepe, Zağnoz

Bornova: Kazımdirik, Kemalpaşa

Dikili: Cumhuriyet

Gaziemir: Gazi

Karabağlar: Arap Hasan, Basın Sitesi, Esenyalı

Karşıyaka: Bostanlı, Donanmacı, Goncalar, Mustafa Kemal, Şemikler

Kemalpaşa: Ören, Yiğitler

Konak: Alsancak, Çankaya, İsmet Kaptan, Kahramanlar, Kocatepe, Konak, Kosova, Kubilay, Küçükada, Lale, Mecidye, Mersinli, Mirali, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Sakarya, Selçuk, Sümer, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yeni, Yenidoğan, Yenigün, Yeşildere, Yıldız, Zeybek

Menderes: Ahmetbeyli, Ataköy, Çakaltepe, Çamönü, Çile, Çileme, Değirmendere, Develi, Gölova, Karakuyu, Sancaklı, Tekeli

Menemen: Belen, Bozalan, Çukurköy, Doğaköy, Görece, Hasanlar, Haykıran, Telekler, Turgutlar, Yanıkköy

Seferihisar: Akarca, Atatürk, Bengiler, Cumhuriyet, Mersinalanı, Payamlı, Sığacık, Tepecik

Tire: Ertuğrul

Torbalı: Ertuğrul, Tepeköy

Urla: Camiatik, Naipli

Parti içinde hareketlilik artıyor

Mahalle delege seçimleriyle başlayan süreç, ilçe kongreleri ve ardından il kongreleriyle devam edecek. Sürecin sonunda ise CHP İzmir İl Başkanlığı için yeni yönetim belirlenecek. Partililer, sürecin hem yerel siyasette hem de İzmir teşkilatında hareketliliği artıracağını ifade ediyor.