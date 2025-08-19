Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağan kongre süreci tüm hızıyla sürüyor. Partide mahalle delege seçimleri hafta başından itibaren ivme kazanırken, 19 Ağustos Salı günü İzmir’in 15 ilçesinde sandıklar kuruluyor.
Aslanoğlu’nun yerine Özdemir süreci yönetiyor
CHP İzmir İl Başkanlığı’nda 210 bin üye bulunuyor. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, kongre sürecini İl Başkanvekili Barış Özdemir yürütüyor. Özdemir yönetiminde başlayan delege seçimleri Kasım ayına kadar ilçe ve il kongreleriyle tamamlanacak.
Bugün sandık kurulacak ilçeler
Bugün İzmir genelinde sandık kurulacak ilçeler ve mahalleler şöyle:
-
Bergama: Ahmetbeyler, Aziziye, Bahçelievler, Çitköy, Dağıstan, Kozak, Doğancı, Ferizler, Kadıköy, Maltepe, Zağnoz
-
Bornova: Kazımdirik, Kemalpaşa
-
Dikili: Cumhuriyet
-
Gaziemir: Gazi
-
Karabağlar: Arap Hasan, Basın Sitesi, Esenyalı
-
Karşıyaka: Bostanlı, Donanmacı, Goncalar, Mustafa Kemal, Şemikler
-
Kemalpaşa: Ören, Yiğitler
-
Konak: Alsancak, Çankaya, İsmet Kaptan, Kahramanlar, Kocatepe, Konak, Kosova, Kubilay, Küçükada, Lale, Mecidye, Mersinli, Mirali, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Sakarya, Selçuk, Sümer, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Turgut Reis, Tuzcu, Türkyılmaz, Uğur, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yeni, Yenidoğan, Yenigün, Yeşildere, Yıldız, Zeybek
-
Menderes: Ahmetbeyli, Ataköy, Çakaltepe, Çamönü, Çile, Çileme, Değirmendere, Develi, Gölova, Karakuyu, Sancaklı, Tekeli
-
Menemen: Belen, Bozalan, Çukurköy, Doğaköy, Görece, Hasanlar, Haykıran, Telekler, Turgutlar, Yanıkköy
-
Seferihisar: Akarca, Atatürk, Bengiler, Cumhuriyet, Mersinalanı, Payamlı, Sığacık, Tepecik
-
Tire: Ertuğrul
-
Torbalı: Ertuğrul, Tepeköy
-
Urla: Camiatik, Naipli
Parti içinde hareketlilik artıyor
Mahalle delege seçimleriyle başlayan süreç, ilçe kongreleri ve ardından il kongreleriyle devam edecek. Sürecin sonunda ise CHP İzmir İl Başkanlığı için yeni yönetim belirlenecek. Partililer, sürecin hem yerel siyasette hem de İzmir teşkilatında hareketliliği artıracağını ifade ediyor.