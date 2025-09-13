Eren Bigül kimdir? İzmir Balçova saldırısını neden gerçekleştirdi?

CHP’de mahalle delege seçimlerinin ardından başlayan ilçe kongreleri, ilerleyen günlerde İzmir’in diğer ilçeleriyle devam edecek. Kongrelerin ardından gözler il kongresine çevrilecek.

Torbalı İlçe Kongresi ise saat 12.00’de Aydın Sezer Çok Amaçlı Salon’da yapılacak. CHP eski Grup Başkanvekili İbrahim Özer’in tek aday olması bekleniyor.

Güzelbahçe İlçe Kongresi saat 14.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongrede mevcut başkan Devrim Seyrek’in tek aday olarak seçime girmesi öngörülüyor.

CHP Buca İlçe Kongresi, Şirinyer Düğün Salonu’nda saat 12.00’de başlayacak. Kongrede mevcut İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın tek aday olması bekleniyor. Kongrenin Divan Başkanlığını CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. Olağan Kurultayı kapsamında İzmir’de ilçe kongreleri başladı. Bugün üç ilçede sandık kurulacak. Kongreler, Buca, Güzelbahçe ve Torbalı’da partililerin katılımıyla yapılacak.

