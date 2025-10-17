CHP’nin 39. Olağan İzmir İl Kongresi’nde tek aday olarak yarışan Çağatay Güç’ün yönetim listesi ve kurultay delegeleri belli oldu. Kongrede “çarşaf liste” yerine “blok liste” uygulamasına gidildi.

CHP İzmir’de 39. Olağan Kongre heyecanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’de 39. Olağan İl Kongresi yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Kongrede, son yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan Adayı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Çağatay Güç, Genel Başkan Özgür Özel’in de desteğiyle tek aday olarak belirlendi.

Çarşaf yerine blok liste

CHP kongrelerinde zaman zaman tercih edilen “çarşaf liste” yöntemi, bu kongrede uygulanmadı. Oy çokluğuyla alınan karar doğrultusunda, seçimlerin “blok liste” üzerinden yapılmasına karar verildi.

Divan başkanlığı, aday listelerinin teslim edilmesi için sürenin sona ermesinin ardından Çağatay Güç’ün başkanlığının kesinleştiğini duyurdu.

Kurultay delegeleri açıklandı

Partinin yaklaşan 39. Olağan Kurultayı’nda oy kullanacak olan kurultay delegelerinin isimleri de belli oldu. Yeni dönemde görev alacak il yönetimi asil ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu ve yedek üyeleriyle birlikte kamuoyuna duyuruldu.

Kongrede açıklanan listeye göre, İzmir teşkilatı kurultay sürecinde yeni döneme tek adaylı bir yapılanmayla girmeye hazırlanıyor.