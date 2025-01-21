Bir başkasını kötüleyerek bir yere varamazsınız. Bir başkasının yapmadıklarını anlatarak sonuç alamazsınız. Bir başkasının eksiklerini sıralayarak ön plana çıkamazsınız.

Emekliler yapılan zamdan şikayetçi.

Asgari ücret artışı kimseyi mutlu etmedi.

Çiftçi girdi maliyetlerinden yakınıyor.

Vatandaş, pazara çıkmaya korkuyor.

Bunları bilmeyen var mı? Elbette yok. Hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Peki, bu gerçekleri tekrar tekrar dile getirip, halkın gündeminden başka bir şey konuşmadan bir siyasi partiyi iktidara taşımak mümkün mü? Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki, taşımıyor.

Son yerel seçimlerde Türkiye’nin birinci partisi olmuş bir siyasi hareket, özellikle İzmir gibi 25 yıldır iktidar olduğu bir şehirde, hâlâ neden yerinde sayıyor? Bu sorunun cevabı çok açık: Birlik eksikliği.

CHP İzmir İl Başkanı, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenledi. Peki, bu toplantıya kimler katıldı?

Ne bir CHP İzmir milletvekili… Ne de 28 ilçe belediye başkanından biri…

Soruyorum:

Neden gelmediler?

Hepsinin aynı gün aynı saatte başka bir programı mı vardı?

Yoksa bu, partinin içinde yıllardır süregelen bölünmüşlüğün bir yansıması mı?

Mutlaka herkesin bir mazereti vardır. Ancak halk, gördüğüne inanır. İzmirlinin gördüğü bu tabloyu sıradan mazeretlerle geçiştiremezsiniz. Eğer bir parti kendi içinde hizipleşmiş, ötekileşmişse, “İktidara yürüyoruz” demesi boşa bir hevesten öteye geçemez.

Bugün Türkiye’de ekonomik sıkıntılar halkı derinden etkiliyor. İktidarın yıprandığı bir süreçte, ana muhalefet partisinin, özellikle son seçimde birinci olmuş bir partinin, neden oylarının yerinde saydığını sormak gerekmez mi?

Cevap çok açık:

“Kavgalı eve kimse kız vermez.”

CHP’nin oy oranlarının yerinde saymasının en önemli nedeni, partinin içindeki bölünmüşlük. Herkes kendi küçük iktidarını düşünüyor.

Senin adamın…

Benim adamım…

Benden öncekinin adamı…

Bu bölünmüşlük dışarıya yansıdıkça halk da bunu görüyor ve güven sarsılıyor. Eğer gerçekten iktidara yürümek isteniyorsa, CHP İzmir İl Başkanı’nın toplantısındaki görüntü derhal değişmeli.

Son Söz

Bir partiyi iktidara taşıyan sadece halkın sorunlarını dile getirmek değil, kendi içindeki sorunları çözebilme kapasitesidir. CHP İzmir’de birlik ve beraberliği gösteremediği sürece, halkın gözündeki bu eksikliği kapatamaz.

Unutmayın, sözleriniz ne kadar güçlü olursa olsun, eylemleriniz halkın gözü önünde değilse bir yere varamazsınız.



GÜNÜN SÖZÜ

Unutmayın; kavgalı eve kimse kız vermez.