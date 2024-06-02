Merhaba Haber Ekspres .. Seçim atmosferinde ara verdiğim yazılarıma bundan sonra değerli dostum Eyüphan Gündoğdu liderliğinde , sevgili abim Nevzat Dönmez yönetiminde büyük bir atağa kalkan Haber Ekspres gazetesinde devam edeceğim .

35 yıl siyasetin içinde edindiğim tecrübelerimi bu yıl mezun olacağım AÖF medya ve iletişim bölümü ile birleştirip sizlere hitap etmeye çalışacağım .

Mart 2024 yerel seçimleri ülkemiz ve CHP için çok ama çok önemli bir dönemeç oldu.. Ttarihte ilk defa CHP, AKP'nin önünde yer alarak 2024 yerel seçimlerinin galibi oldu.

Burada tartışılan nokta bu galibiyet, CHP deki değişimin sonucu mu yoksa ülkenin geldiği durum itibariyle ekonominin dibe vurması, esnafın, çiftçinin, işçinin emeklinin yaşam şartlarının dip yapması, özgürlüklerin, adaletin geldiği durum ve rahmetli Demirel'in “boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur” sözlerinin gerçekliği mi..

Her şeyden önce bu sonuçlardan inanılmaz memnuniyet duyan 35 yıllık bir CHP'li olarak kazanacağımızı hiç düşünmediğimiz illeri ilçeleri nasıl kazandığımızı bir kenara koyalım. Esas olan tüm Türkiye'nin CHP'nin kalesi gibi gördüğü İzmir'de, neden yüzde 48'de kalındı?

İşte bu noktada da “iktidara giden yol yerel yönetimlerden geçer” gerçeğini hatırlatarak 2028 genel seçimlerinin olası başarı hikayesini yaratacak olanların belediye başkanlarımız olacağını hiç unutmamamız gerekir.

Bu CHP'ye verilen kredinin kullanılması, heba edilmemesi o kadar önemli ki.

CHP ülkeyi yönetebilir algısı da belediyelerimizin, başkanlarımızın performansı ile doğru orantılı olacak..

İktidar için belediyelere belediye başkanlarına büyük sorumluluk düşüyor.

Burada “kaynaklar kıt, ekonomi bozuk” mazeretini oy verecek halk kabul etmez.

CHP aday belirleme sürecini biraz da risk alarak daha çok kadın, genç üzerine kurdu Tabii ki yetenekli, liyakatlı ,emek veren, genç , kadın başımızın üstünde

Mutlaka da olmalıdır .

Ama emeği olmayan veya liyakatı tartışılır olan belirlemeler de, hak eden genç, kadın ve parti emektarlarına saygısızlıktır.

Kaldı ki benim de desteklediğim, çok başarılı olacağını ortamlarda söylediğim büyük bir ilçemize atanan genç belediye başkanı kardeşim artık ulaşılamaz oldu. Koltuğuna oturur oturmaz değiştiğini görmek çok üzücü.

Yine büyük bir ilçemize atanan bir kadın belediye başkanımıza yılların hukukuna rağmen ulaşılamaz olduğunu, partisinin temel taşlarını , hafızalarını yok saydığını görmek sadece genç ve kadın olmanın yeterli olmadığının göstergesi düşünüyorum.

Bir sonraki yazımız, CHP’ye emek veren kurumsal hafızası olanların yaşadığı vefasızlıklarla ilgili olsun diyelim