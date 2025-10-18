Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’na tek aday olarak giren Çağatay Güç, 447 oy alarak CHP İzmir’in yeni il başkanı seçildi.
CHP İzmir İl Kongresi tamamlandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü’nde kongre süreci tamamlandı. 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde tek aday olarak seçime giren Çağatay Güç, delegelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeni il başkanı oldu.
Güç, 447 oyla seçildi
Toplam 650 delegeden 510’unun oy kullandığı kongrede, 473 oy geçerli sayıldı. Bu oyların 447’sini alan Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçildi.
Kongreye ilgi yoğun olurken, parti üyeleri ve delegeler seçim sonuçlarını coşkuyla karşıladı.
Güç, sağlık nedeniyle konuşma yapamadı
Yeni il başkanı Çağatay Güç, gözlem amaçlı hastanede bulunması nedeniyle kutlama ve teşekkür konuşması yapamadı. Parti yöneticileri, Güç’ün kısa sürede göreve başlayacağını belirtti.