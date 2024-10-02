Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütü, Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle İzmir’in 30 ilçesinde anlamlı bir ziyaret programı düzenledi. Bu etkinlikte, partinin en yaşlı üyelerine saygı duruşunda bulunmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirildi. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bu kapsamda, 105 yaşındaki Nuriye Koç ile Menemen’de buluştu.

Nuriye Koç’a özel ziyaret

Ziyaret sırasında, Aslanoğlu’na CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, İl Başkan Yardımcıları Gülşen Karataş Şişbacak ve Adnan Alabay ile ilçe kadın kolları üyeleri eşlik etti. Şenol Aslanoğlu, Nuriye Koç ve ailesi ile bir araya gelerek, partinin geçmişten gelen değerlerini vurguladı.

“Aslanoğlu: 30 ilçede ziyaret ettik, ellerinizi öptük”

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aslanoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi 101 yaşında koca bir çınar. Tüm Türkiye’de partimizin kendisinden büyük üyeleri var. Ne mutlu bize ki, bu kıymetli üyelerimizin en yaşlılarından biri olan Nuriye Koç teyzemiz İzmir’de” dedi.

Ayrıca, “Dünya Yaşlılar Günü’nde 105 yaşındaki üyemizi evinde ziyaret ederek kendisi ve ailesi ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. CHP, güçlü kökleri ve gelenekleri olan bir partidir. Bizler bu geleneklerimizi Nuriye teyzemiz gibi üyelerimiz sayesinde nesilden nesile aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç nesil için bir örnek

Aslanoğlu, “30 ilçemizde ilçe başkanlarımız en yaşlı üyelerimizi ziyaret ederek ellerini öptü. Partimiz bugünlere onların sayesinde geldi. Onların çabaları ve emekleri bugün partimizi Türkiye’nin birinci partisi yaptı. Onlara minnettarız ve onların huzuru ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek genç nesillere de örnek teşkil eden bir yaklaşım sergiledi.

Anı hediyeleri

Ziyaretin anısına Nuriye Koç’a Türk bayrağı, Atatürk heykeli ve CHP logolu battaniye hediye eden Aslanoğlu, yaşlı üyelerin önemine dikkat çekti. Bu ziyaretler, CHP İzmir İl Örgütü'nün sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yaşlılara duyduğu saygının ve bağlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.