CHP İzmir İl Başkanlığı, Muharrem ayı vesilesiyle Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde anlamlı bir aşure günü etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk aşureleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kendi elleriyle dağıttı.

Birlik ve bereketin simgesi: Aşure Günü

Aşure kazanının başına geçerek ilk aşureleri dağıtan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Muharrem ayının önemine değindi ve şunları söyledi: "Bugün, Muharrem ayı içinde önemli bir yer tutan Aşure Günü etkinliğimizi gerçekleştirmek için İzmirliler ile buluştuk. Aşure günleri birliğin, bereketin, paylaşmanın simgesi konumunda. Aşure günü etkinliklerinin Muharrem ayı içinde olması bugüne daha da anlam katıyor. İl başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz aşure dağıtımına gösterilen yoğun ilgi ve bu özel gün etrafında hoşgörü ve birlik içinde buluşulması bizim için çok anlamlıydı."

İzmir'in farklı ilçelerinde devam edecek

Aslanoğlu, etkinliğe katılan ve uzun kuyruklarda bekleyerek bu özel günün bir parçası olan tüm İzmirlilere teşekkür ederek, "Muharrem ayı oruçlarını tutan tüm canlarımızın oruçlarının ve dualarının kabul olmasını diliyorum," dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı, Aşure Günü etkinliklerine 7 gün boyunca İzmir’in farklı ilçelerinde devam edecek. Etkinlikler Bayraklı, Narlıdere, Çiğli, Dikili, Aliağa ve Menemen ilçelerinde de düzenlenecek.