Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü, bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Bayındır Çiçek Festivaline adeta çıkartma yaptı. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve 30 İlçe Başkanı düzenlenen festivalde tam kadro yer aldı.

Avrupa ve Türkiye’nin önemli çiçek üreticisi konumunda bulunan Bayındır’da uluslararası çiçek festivalinin 26’ncısın düzenleniyor. CHP’li Belediye Başkanı Davut Sakarsu’nun ev sahipliğinde düzenlenen festivalin bu yıl ki açılış törenine CHP İzmir adeta çıkartma yaptı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Bayındır’a verdikleri önemi göstermek ve düzenlenen festivale destek vermek amacıyla tüm ilçe örgütleri ile birlikte tam kadro festivale katıldıklarını söyledi. Aslanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Onların coşkularını ve heyecanlarını paylaştık

Bayındır ilçemiz bu sene rengarenk, mis kokulu ve coşku dolu bir festivale imza atıyor. Çok iyi organize edilmiş bu organizasyon sayesinde belediye başkanımız Davut Sakarsu İzmir’in ve ilçemizin ismini bir kez daha tüm dünyaya duyuruyor. Çiçekçilik ve fidan üretimi konusunda bir dünya markası haline gelen Bayındır’da bu sektör sayesinde ülkemize hem döviz hem de istihdam kaynağı sağlıyor. Böylesine büyük bir organizasyonda CHP İzmir İl Örgütü olarak 30 ilçe başkanımız ve İl Yönetim Kurulumuz ile belediye başkanımız, ilçe örgüt başkanımız ve ilçe halkımızın yanındaydık. Onların coşkularını ve heyecanlarını paylaştık.

İzmir’e yakışan bu festival için çok teşekkür ediyorum

Harika bir organizasyona imza atarak, çok güzel bir festival düzenleyen Bayındır belediye başkanımız Davut Sakarsu’ya, festival için her türlü desteği veren İzmir Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen tüm çalışanlara, İzmir’e yakışan bu festival için çok teşekkür ediyorum. CHP’li belediyelerin, AKP’nin tüm engellemelerine ve kesintilerine rağmen ilçelerini kalkındıran, ülkelerinin ismini gururla tüm dünyada duyuran hizmetlerinin hep destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Festival öncesi örgüt zirvesi gündem 19 Mayıs

Bayındır’a festival öncesinde gelen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İlçe Örgüt Başkanları bir de toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 19 Mayıs’ta İzmir’de yapılacak olan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor Büyük İzmir Mitingi”, devam eden “erken seçim istiyoruz” İmza kampanyası ve Mayıs ayı içinde yapılacak olan çalışmaların görüşüldüğü aktarıldı.