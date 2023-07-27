FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, hayat pahalılığı ve son dönemde ardı ardına gelen zamlar ile vergi artışlarını protesto etti. Konak Meydanı'nda gerçekleşen eyleme CHP İzmir Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, partililer ve emekli vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti iktidarının halkı yoksullaştırdığını öne sürerek “Seçim bitene kadar emeklinin, asgari ücretlinin kapısında yatan, vaatlerle, yalanlarla oy almaya çalışan AKP, seçim bitince hemen emeklinin sırtına bastı, cebindeki üç kuruşu aldı, vergilerle, hayat pahalılığıyla birlikte emekliyi sefalete terk etmekten çekinmedi. Aslında AKP’nin ve sarayın gerçek yüzü bu. Zorda olandan, darda olandan, yokluk çekenden, geçinmekte zorlanan milyonlardan kuruş kuruş almak. Aldıklarını yandaşa dağıtmak. Hoş artık kuruş kuruş değil, beşer altışar alıyorlar halkın cebinden… Yediler, yediler yediler! Har vurup, harman savurdular. Saltanat sürüyorlar. Sonra para bitti, eller cebe! Sattılar sattılar, yediler. Hiçbir şey bırakmadılar. Gördük ki en son veresiye yiyorlarmış. Borçlarını ödeyemiyorlar. Veresiye defterlerini kapatmıyor bu iktidar. Anlaşılan borçlara karşı İzmir Limanı’nı satacaklar. Belli de gizliden verdiler bile… Bunları hayırsız evlat gibi babadan kalan ne varsa satıp satıp yiyorlar. Bunların ki o hesap… Bunlar kendilerine 1000 odalı saray yaptırdılar. Doydular mı? Hayır. Doymaz bunlar! Sonra canım okluk koyunda, ağaçları keserek kendilerine yazlık saray yaptırdılar. Utanmadan sizin için yaptırdık dediler. Okluk Koyunda denize girmemize izin vermiyorlar. Allah’ın denizine girmemize izin vermiyorlar. Doydular mı? Hayır. Doymaz bunlar!” dedi.



"VATANDAŞIN GEÇİMİ UMURLARINDA DEĞİL"

Son vergi artışlarına tepki gösteren CHP İl Başkanı Aslanoğlu, “Gittiler Ahlat’ta kışlık saray yaptırdılar. Saray üstüne saray yaptıranlar şimdi gelmiş ‘motorlu taşıtlar vergisini 2 kez vereceksin’ diyorlar. Vatandaşın zorla çok eskiden aldığı arabayı da satsın istiyorlar. Şimdi olsa, asla alamaz zaten. Bir araba olmuş 1 milyon nereye alınıyor. Mazot benzin 30 TL’yi geçti. Bir günde yüzde 20 zam yapıyorlar. İstiyorlar ki eskiden alınan emektar arabalardan da insin emekli memur. Siz inin arabalarınızdan. Bizim vergilerimiz ile bindiğiniz arabalardan inin. Hemen inin. Tasarruf ise siz yapın! Türkiye’de 115 bin kamu aracı bulunurken, bu rakam Fransa’da 65 bin, İtalya’da ise 29 bin...Ne fazlanız var onlardan, hemen inin arabalardan. Acı reçeteymiş! Sen neden içmiyorsun? Yiyin efendiler yiyin. Günlük 15 milyon lirayı aşan saray masrafı var diyorlar. Bu han-ı yağma sizin. Bunlar artık vicdanla, ahlakla, insafla, kul hakkıyla olan bağlarını iyice kopardılar. Memleketin hali, emeklinin can çekişen durumu, vatandaşın geçimi umurlarında değil” diye konuştu.



"DUYUN ARTIK BIÇAK KEMİKTE"

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in "Bıçak Kemikte" şiiri üzerinden konuşmasını sürdüren CHP’li Aslanoğlu, “Emekliye, ‘Benim sizinle işim bitti. Aç mısınız, tok musunuz umurumda değil, açlık sınırının altında maaş almanız beni ilgilendirmez’ diyen Erdoğan, gör artık bıçak kemikte… DİSK’in raporuna göre, Haziran 2023'te açlık sınırı 10 bin 434 TL, yoksulluk sınırı 36 bin 91 TL oldu. Ey başımızda iktidar olup da kul hakkından korkmaz, kuldan utanmazlar. Yahu şaka değil, oyun değil, kabus değil gerçek bu gerçek! Bıçak kemikte! Ayda yarım kilo et alamayan emeklileri görün, utanın. Bıçak kemikte! Peynir yiyemeyen çocukları görün, utanın. Bıçak kemikte! Çorba kaynatamayan kadınlarımızı duyun, utanın. Bıçak kemikte! Çay parası bulamayan gençlerimizi görün artık, yol parası olmayan insanlarımızı, borcunu ödeyemediği için sokağa çıkamayan vatandaşlarımızı duyun artık. Utanın, utanın. Bıçak kemikte! Bunların hepsi gerçek ve sizler yaşanan sorunlara kör, sağır ve dilsizsiniz. Duyun artık Emeklinin sesini… Duyun artık kimsesiz bıraktığınız gençlerin sesini… Duyun artık, ‘Bıçak kemikte’ diye çığlık çığlığa bağıran milleti. Dayanamıyoruz! Emekliye, ‘Mağdur olanların gönlünü yılbaşında alacağız’ gibi çocuk avuturcasına bir açıklama yapanlar bilin, bıçak kemikte! Çocuğuyla markete girmekten korkan emekçi anne babaları görün, masraf olacak diye evden çıkamayan gençlerimizi duyun. Bıçak kemikte! Peynirin kilosu 250 TL, kıymanın kilosu 300 lira, en kötü evin kirası 10.000 lira olmuş, tabii ki bağıracağız. Bıçak kemikte! Devlet kendi aldığı vergilere yüzde 200’ün üstünde zam yapmışken emekliye yüzde 25 zam reva mı? Tabii ki bağıracağız. Bıçak kemikte!” ifadelerini kullandı.

"SİZE SÖZ; HAKKINIZI ALACAĞIZ"

“Bu adaletsizliği yenmek ve hakkımızı almak için tek yol var” diyen “O yol birlikte mücadele etmektir. Birlikte yürümek, birlikte başkaldırmak ve tek yürek olmaktır. Halkımız bu zulme karşı asla yalnız yürümeyecek. Seçim sonrası ona yine sırtını dönen AKP iktidarına karşı CHP meydandan ayrılmayacak, bu büyük kavgada bugün olduğu gibi hep yanınızda olacak. Bugün bir başlangıçtı ve emekli, işçi, gençler, kadınlar ve hakkı yenen herkes hakkını alana kadar, daha fazla ses çıkarmaya, eylemlerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Size söz, hakkınızı alacağız. Size Söz Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.