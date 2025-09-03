Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal ederek İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alması üzerine CHP İzmir’den ilk tepkiler geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Cumhuriyet Halk Partisi son kaledir, teslim alınamaz” dedi.

Mahkeme kongreyi iptal etti, Çelik ve ekibi görevden alındı

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te yapılan kongreye ilişkin açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

196 delege tedbiren görevden uzaklaştırılırken, kongre süreci de durduruldu. Mahkeme kararının ardından daha önce partiden istifa eden Gürsel Tekin, geçici il başkanı olarak görevlendirildi.

İstanbul İl Başkanlığı’na Tekin’in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet kayyım olarak atandı.

CHP İzmir’den sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, kararın siyasi olduğunu savundu. Yücel, “Talimatlı yargınızla, hukuksuz kararlarınızla Cumhuriyet Halk Partisi’ni ele geçirmeyi aklınızdan dahi geçirmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi son kaledir. Teslim alınamaz” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Biraz onuru ve şerefi olan kişi bu kirli oyuna alet olmaz. Özgür Çelik İstanbul’un seçilmiş il başkanıdır” ifadelerini kullandı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise, “Demokrasi ile kazanamayanlar, yargı üzerinden akıl dışı kararlara imza atıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

“Demokrasiye darbe” tepkileri

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gelişmeyi tek kelimeyle “Darbe” olarak nitelendirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da, “Seçilmiş yönetimin görevden haksız yere alınma kararı, iktidar yürüyüşümüzü engelleyemeyecek. Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımızdır” dedi.