FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik TRT'de sansür uygulandığını öne sürerek halkın haber alma hakkının engellenmesi ve TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’nın görevini kötüye kullanması hakkında İzmir Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde suç duyurusu öncesi konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya İl Başkanı Aslanoğlu'nun yanı sıra CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı.

“BU ADALETSİZLİĞİN SORUMLULARI HUKUK ÖNÜNDE DE HESAP VERMEK ZORUNDADIR”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamada “Bugün, kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldik. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, göreve başladığı günden bu yana, TRT’ye yanlı bir yayın politikası izletmektedir. TRT Devletin ve Milletin Kuruluşudur. Hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir CHP’yi yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır. TRT Kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmiştir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT, devlet televizyonu olarak değil, AKP’nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel Başkanımızı ve Partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek isteriz. Siyasi tarihimiz bu kişileri yargılayacak ve mahkûm edecektir. Ancak hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorumluları hukuk önünde de hesap vermek zorundadır” dedi.

“TRT ADETA SARAY’IN SÖZCÜSÜ HALİNE GELMİŞTİR”

Aslanoğlu sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

“TRT, AKP’nin ve Erdoğan’ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapmalıysa onu yapmıştır. Adeta Saray’ın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte; CHP Genel Başkanı, MYK üyeleri, PM üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet edilmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız, TRT’de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT’de ya yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Genel Başkanımızın grup toplantıları TRT ekranlarında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmının yayınlandığı görülmektedir. 3 Ocak 2023- 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği; bu toplantılardaki konuşmaların sırasıyla; 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 2 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyelik kısımlarının canlı yayınladığı tespit edilmiştir.

TRT EKRANLARINDA CHP İLE İLGİLİ YAPILAN HABERLERİN ÇOĞU OLUMSUZ ŞEKİLDEDİR

Seçim boyunca CHP’nin ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi reklamları, TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranlarında CHP ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir: 'CHP’de Hakaret Krizi Büyüyor mu?', 'Ekonomi Vizyon Belgesine Eleştiri', 'Kılıçdaroğlu’na Gazi Meclis Tepkisi' Genel Başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03/12/2022 tarihli CHP vizyon belgesi açıklaması toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT Haber bu yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine Genel Başkanımızın TBMM’deki 2022 bütçe konuşması 1 saat 2 dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca 8 dakika 48 saniyesini canlı yayınlamıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen, siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen, görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürünü bugün savcılığa şikâyet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümüz sürecek.”