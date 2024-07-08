Bunca zaman siyaset takip ediyorum, hiç daha önce İzmir özelinde MYK üyelerinin il binasına örgütü akşam topladığını görmedim. Ziyareti gerçekleştiren isimler kimler bir o kadar manidar? Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ulaştırma ve Alt Yapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ev sahibi Parti Sözcüsü Deniz Yücel…

Ben bu ziyareti iki şekilde yorumlayabilirim.

Akşam yaptılar çünkü ertesi gün Muğla danışma kurulu toplantısına katılım programları vardı ve geçiyorken uğradık diyebilirler… Olabilir mi? İzmir’in Ankara için ne kadar önemli olduğunu biliyorum, hiç sanmıyorum tam tersine ilerleyen günlerde göreceğiz ki Ankara için çok tartışmalı ve önemli bir kent İzmir...

Ya da akşam yapılan toplantılar bana hep bir uyarı niteliği hissettirdiği için daha çok buna yorumlamak istiyorum.

Belki de hiçbiri değildir, tamamen benim kurgum da olabilir. Öyle ya seçimlerde oylarını gayet yükselterek çıkaran bir İzmir mevcut, bütün gücü ile çalışmış bir örgüt var. Bunu latife olsun diye söylüyorum elbette.

Kurultaylar partisi CHP´de, Eylül ayında yapılacak olan kurultayın, olası seçimli kurultay olmasına dönük bir çalışma olduğunu düşünmemek imkansız.

Neden Ensar Aytekin, neden Ulaş Karasu?

Her iki isim de Özgür Özel'in güvenebilecegi ekip arkadaşları. CHP İzmir örgütü sahada bu iki ismi daha çok görecek, durum bunu gösteriyor. Bu iki ismin yol arkadaşlığı ve dava arkadaşlığına sınırsız güvenen Özgür Özel, örgütün saygısını kazanmış bu iki ismi olası seçimli kurultay öncesi örgütü birlik beraberlik mesajları ile toparlamak amacıyla Eylül’e kadar hız kesmeden sahaya sürdüğüne kesin gözüyle bakıyorum.

Kurultayda kim kiminle olur, bir hesaplaşma olur mu, bir aday çıkar mı? Bunları konuşmak için henüz çok erken, uzun yıllar CHP analizi yaptığım için görüyorum ki bir çok kişinin haleti ruhiyesi şimdiden kendisini gösteriyor. Ancak siyasette hep gördük ki son 24 saat bile çok uzun bir süredir. O nedenle bizim tek bir dileğimiz olabilir, seçimlerden zaferle çıkan bir partide artık içe dönük bir tartışma olmasın ve halkın gerçek sorunlarına kafa yormaya başlamış bir CHP Genel Başkanı ve ekibi varken, halkın geleceği bir kere daha kişisel hırslara mahkum edilmesin…

Bir kere daha inançlar ve umutlar çöpe gitmesin…

Karaburun sen ne güzelsin

Her gittiğimde beni başka bir dünya ile karşılıyor Karaburun. Sevgili Başkan Av. İlkay Girgin Erdoğan, İzmir’in en güzel doğasına sahip ilçesine kendi göz bebeği gibi bakıyor ve koruyor. Yeniden Belediye Başkanı olmayı başaran İlkay Girgin Erdoğan’a, Karaburun cennetimiz için gösterdiği özen nedeniyle teşekkür ederiz. Tertemiz denizi, sokakları ve halka açık plajı ile gelin beni görün diyor adeta Karaburun… Geçmiş dönemde yol ayrılığı olanlarla tamamen barışmış, artık daha deneyimli bir siyasetçi olarak halkla bütünleşik bir Başkan olmanın sanırım tadını çıkaracak bu dönem İlkay Girgin Erdoğan…