CHP Kadın Kolları kongresinde Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan bir grubun “İşimizi geri istiyoruz” sloganlarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın” diye tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları bugün yeni başkanını seçiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı anlarda gergin dakikalar yaşandı. Özel, konuşmasına başladığı sırada salondan slogan sesleri yükseldi.

Çiğli Belediyesinde işten çıkarılan bir grubun “İşimizi geri istiyoruz” sloganları üzerine Özel, “Kadın kolları kongresini lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum. Kadın kolları kongresi kadın kolları kongresidir. Uzunca bir emeğin karşılığını almak için burada toplanmış CHP Kadın Örgütü varken onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu. Erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Erkek arkadaşları dışarı alın. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu ortamı mı buldunuz provoke etmek için” dedi.

“Burayı kadınlara bırakacaksınız”

Özel salondaki güvenliklere, “Arkadaşlara yardımcı olun. Kadın kolları kongresinin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın" diye seslendi. Salondaki kadınlardan da dışarı sloganı atıldı. Özel şu ifadeleri kullandı:

“Bu yapılan doğru değil. Ben sizi her ortamda dinliyorum. Kapının önünde de yine dinlerim ama burası kadın kolları kongresi. Burayı buraya bırakacaksınız. Lütfen arkadaşlar. Burayı kadınlara bırakacaksınız.”

Özeli İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceklerini söyledi.