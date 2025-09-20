Karabağlar Belediyesi’nde CHP’den 9 meclis üyesi istifa ederek bağımsız olduklarını açıkladı. İstifalar sonrası belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti. Üyeler, istifa gerekçelerini “tek adaylı seçim” ve “dayatma” olarak açıkladı.

İstifa eden meclis üyeleri

İstifa eden üyeler şunlar:

Selami İyier Bayraklı’da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerle kutlandı İçeriği Görüntüle

Kerim Ülge

Savaş Akıncı

Osman Sarı

Ceren Leyla Gür Önalan

İnan Karakoyun

Nurdan Şenkal

Kemal Özdönmez

Nedim Topaloğlu

Ortak açıklama

Meclis üyeleri, yaptıkları açıklamada demokratik yarışın önemine dikkat çekti ve örgütte yaşanan gelişmelerin moral bozucu olduğunu belirtti:

"Karabağlar’da yaşanan demokratik olmayan bazı gelişmeler, örgütümüzde heyecanımızı yitirmemize sebep oldu. Dayatma ve tek adaylı seçim ısrarı bizleri tahammül edilemez bir noktaya taşıdı. Bu nedenle partimizden istifa ediyoruz ve bağımsız olarak görevimizi sürdüreceğiz."

Mecliste çoğunluk değişti

İstifalar sonrası Karabağlar Belediye Meclisi’nde dengeler değişti. CHP, çoğunluğunu kaybederken, bağımsız üyelerin ayrılmasıyla Cumhur İttifakı grubu mecliste çoğunluğu elde etti. Bu durumun, belediye yönetimi ile meclis arasındaki karar süreçlerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.