CHP Karabağlar İlçe Kongresi’nde beklenmedik bir gelişme yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ekincan Aksoy, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Mevcut ilçe başkanı Volkan Gürboğa kongrede tek aday olarak seçime girecek.
Kongrede sürpriz karar
Karabağlar İlçe Örgütü, yeni başkanını belirlemek üzere Mustafa Necati Bey Kültür Merkezi’nde toplandı. Kongrede Volkan Gürboğa ile Ekincan Aksoy’un yarışması bekleniyordu. Ancak Aksoy’un adaylıktan çekilmesi salonu şaşkına çevirdi.
Partililerin tepkisi
Kongre salonunda Aksoy’un afişleri dikkat çekerken, partililer gelişmeyi merakla takip etmeye başladı. Bu gelişmeyle birlikte kongrede Gürboğa’nın tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor.
Kongreye etkisi
Adaylıktan çekilme kararı, parti içinde tartışmalara yol açarken kongrenin sönük geçebileceği öngörülüyor.