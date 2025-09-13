CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, düzenlenen toplantıda çok sayıda partilinin katılımıyla adaylığını açıkladı. Gürboğa, yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkma, örgütü büyütme ve halkın iktidarını kurma hedefiyle yola çıktığını vurguladı.

Gürboğa: “Farklı bir mücadele dönemindeyiz”

Volkan Gürboğa, konuşmasında iktidarın siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye çalıştığını ifade ederek, “Demokrasiye, adalete, eşitliğe ve halkın iradesine karşı yapılan her saldırı bunun göstergesidir” dedi.

Kırgınlıklar geride kalacak

Parti içindeki kırgınlıkların sona ereceğini belirten Gürboğa, “Karabağlar’da kırgınlıkları geride bırakacağız, kadın ve gençleri karar mekanizmalarının merkezine koyacağız” ifadelerini kullandı.

Örgütlü mücadele çağrısı

Gürboğa, açıklamasında örgütlü mücadele çağrısı da yaparak, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü mirası, örgütümüzün gücü ve gençliğin enerjisiyle adayım” dedi.