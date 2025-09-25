CHP Karşıyaka ilçe kongresinde yapılan seçimde mevcut ilçe başkanı Levent Güçlü, Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Hanımşah Han’ı geride bırakarak yeniden seçildi. Oy sayımına göre Güçlü 234, Hanımşah Han 165 oy aldı.

Kongre nasıl geçti?

Kongre, Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde yapıldı; divan başkanlığını eski milletvekili Musa Çam üstlendi. Salona girişler alkış ve sloganlarla oldu, adaylar kongre öncesi birlik mesajı verdi.

Mevcut ilçe başkanı Levent Güçlü yeşil listeyle, rakibi Hanımşah Han kırmızı listeyle seçime girdi. İki aday da konuşmalarında örgütlülük ve partinin geleceğine ilişkin vaatler sundu. Ege'de Sonsöz

Oy sonucu ve siyasi yansımalar

Sandıklar kapandıktan sonra yapılan sayımda Levent Güçlü 234 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi; Hanımşah Han 165 oyda kaldı. Kongrede Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal Güçlü’nün yanında yer aldı; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Han’ın destekçileri arasında gösterildi. Bu sonuçla Tugay destekli aday yarışta mağlup oldu. Gerçek İzmir+1

Aday konuşmalarından öne çıkanlar

Hanımşah Han

Han, konuşmasında ekonomik sıkıntılar, kadına yönelik politikalar ve gençlerin yaşadığı umutsuzluğa vurgu yaptı; “Bugün kazanan Karşıyaka örgütüdür” mesajını verdi. Konuşmasında Mustafa Kemal ve Ekrem İmamoğlu çizgisine vurgu yaptı.

Levent Güçlü

Güçlü ise kapalı kapı görüşmelerine karşı olduğunu, ilçe örgütünün çalışkanlığına dikkat çektiğini ve görevini onurla sürdüreceğini söyledi. Örgüt içinde geniş bir destek ağı olduğunu belirtti.

Kongrede kimler yer aldı?

Kongreye; İzmir milletvekili Seda Kaya Ösen, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eski milletvekilleri ve ilçe siyasetinin tanınmış isimleri katıldı. Protokol bölümünde bazı partili isimler için yer ayrıldığı bildirildi.