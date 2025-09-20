Bugün yapılan CHP Kemalpaşa İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Ahmet Yılmaz, rakibi Ozan Yalçın’ı geride bırakarak tekrar başkanlık görevine seçildi. 288 delegenin oy kullandığı kongrede Yılmaz 236 oy alırken, Yalçın 52 oyda kaldı.
CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın Yönetim Kurulu listesi
Yönetim Kurulu Listesi:
Mürsel Akman
Kamuran Alli
Yağmur Elçin Bacak
Güngür Haskadın Duman
İsmail Er
Salim Gündoğdu
Hülya Kara
Hasan Karakoç
Gürhan Kaya
Serap Keskin
Serdar İsmail Tamtürk
Hulusi Ahmet Oğuz
Mustafa Özışık
Sami Seymen
Engin Şahin
Ayla Yıldırım
Yedek Yönetim Kurulu Listesi:
İsmail Yetim
Ahmet Orhan
Emrah Fahri Hakvar
Ömer Dinçer
Doğukan Koşan
Murat Atmaca
Ünal Güler
Serdar Ertaş
Hatice Korukçuoğlu
Emel Cömert
Güneş Erol
Selma Sert
Yasemin Kopuk
Serkan Bulut
Tarık Küçüker
Emre Akdağ
İl Delege Listesi:
Miktat Atmaca
Mehmet Ayçil
Kudret Balcı
Neslihan Düzman
Ayhan Gökdemir
Damla Koca
Abdullah Koz
Dudu Tülay Türk
Onur Ürem
Mehmet Türkmen
Ahmet Yılmaz