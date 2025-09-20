Bugün yapılan CHP Kemalpaşa İlçe Kongresi’nde mevcut başkan Ahmet Yılmaz, rakibi Ozan Yalçın’ı geride bırakarak tekrar başkanlık görevine seçildi. 288 delegenin oy kullandığı kongrede Yılmaz 236 oy alırken, Yalçın 52 oyda kaldı.

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın Yönetim Kurulu listesi

Yönetim Kurulu Listesi:

  1. Mürsel Akman

  2. Kamuran Alli

  3. Yağmur Elçin Bacak

  4. Güngür Haskadın Duman

  5. İsmail Er

  6. Salim Gündoğdu

  7. Hülya Kara

  8. Hasan Karakoç

  9. Gürhan Kaya

  10. Serap Keskin

  11. Serdar İsmail Tamtürk

  12. Hulusi Ahmet Oğuz

  13. Mustafa Özışık

  14. Sami Seymen

  15. Engin Şahin

  16. Ayla Yıldırım

Yedek Yönetim Kurulu Listesi:

  1. İsmail Yetim

  2. Ahmet Orhan

  3. Emrah Fahri Hakvar

  4. Ömer Dinçer

  5. Doğukan Koşan

  6. Murat Atmaca

  7. Ünal Güler

  8. Serdar Ertaş

  9. Hatice Korukçuoğlu

  10. Emel Cömert

  11. Güneş Erol

  12. Selma Sert

  13. Yasemin Kopuk

  14. Serkan Bulut

    CHP Karabağlar’da flaş gelişme: Aksoy adaylıktan çekildi
    CHP Karabağlar’da flaş gelişme: Aksoy adaylıktan çekildi
    İçeriği Görüntüle

  15. Tarık Küçüker

  16. Emre Akdağ

İl Delege Listesi:

  1. Miktat Atmaca

  2. Mehmet Ayçil

  3. Kudret Balcı

  4. Neslihan Düzman

  5. Ayhan Gökdemir

  6. Damla Koca

  7. Abdullah Koz

  8. Dudu Tülay Türk

  9. Onur Ürem

  10. Mehmet Türkmen

  11. Ahmet Yılmaz