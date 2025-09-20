CHP Kemalpaşa İlçe Kongresi’nde iki aday yarışıyor. Ozan Yalçın ve Ahmet Yılmaz listeleriyle kongrede yer aldı. Kongre sonuçları henüz netleşmedi ve kimin kazanacağı merak ediliyor.

Çift adaylı yarış

Kemalpaşa ilçesinde CHP’nin ilçe kongresinde iki liste yarışıyor. Adaylar, partililerin desteğini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adaylar ve listeleri

Ozan Yalçın : Kendi listesiyle kongrede yarışıyor. 81 ilden 81 ressam Gümüldür’de sanatla buluşacak İçeriği Görüntüle

Ahmet Yılmaz: Rakip liste ile seçimde yer alıyor.

Kongre süreci

Kongrede delege oylamaları yapılacak ve sonuçlar önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Çift adaylı yarış, partililer arasında heyecan ve merak yaratıyor.