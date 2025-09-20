CHP Kemalpaşa İlçe Kongresi’nde iki aday yarışıyor. Ozan Yalçın ve Ahmet Yılmaz listeleriyle kongrede yer aldı. Kongre sonuçları henüz netleşmedi ve kimin kazanacağı merak ediliyor.
Çift adaylı yarış
Kemalpaşa ilçesinde CHP’nin ilçe kongresinde iki liste yarışıyor. Adaylar, partililerin desteğini almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adaylar ve listeleri
-
Ozan Yalçın: Kendi listesiyle kongrede yarışıyor.
-
Ahmet Yılmaz: Rakip liste ile seçimde yer alıyor.
Kongre süreci
Kongrede delege oylamaları yapılacak ve sonuçlar önümüzdeki saatlerde açıklanacak. Çift adaylı yarış, partililer arasında heyecan ve merak yaratıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ