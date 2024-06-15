Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Kurban Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünü hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, “Kurban Bayramı, bizlere paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir bayramdır. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, sevgi ve merhametle dolu bir toplumun inşasında büyük bir adımdır” dedi.

İlçe Başkanı Çakır, mesajına şu ifadelerle başladı: “Değerli Hemşerilerim,

Kurban Bayramı'nın bizlere getirdiği sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularıyla sizleri selamlıyorum. Bu mübarek günlerde bir araya gelmenin, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı, bizlere paylaşmanın ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bayramdır. İhtiyaç sahiplerine el uzatmak, sevgi ve merhametle dolu bir toplumun inşasında büyük bir adımdır.”

Paylaşmanın önemine değinen İlçe Başkanı Çakır, “Bu bayramda, evlerimizi ve gönüllerimizi açık tutarak komşularımızla, dostlarımızla ve özellikle yardıma muhtaç olanlarla kucaklaşalım. Bayramın getirdiği manevi huzuru ve mutluluğu, hep birlikte yaşayalım. Bayramın barış, huzur ve sağlık getirmesini, ülkemize ve tüm dünyaya esenlikler getirmesini temenni ediyorum.”şeklinde mesajına devam etti.

Atatürk’ün sözünü hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, “Cumhuriyet'i kurarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'i telaffuz ederken herkes şunu çok iyi bilmeli; bu Cumhuriyet bilhassa kendisini kimsesiz hissedenlerin kimsesi olacaktır. Bizim temel hedefimiz, amacımız, felsefemiz de budur.”dedi.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, mesajını şu ifadelerle sonlandırdı: “Başta; bu güzel vatanı kurtaran, kuran ve muasır medeniyetler seviyesine getiren ulu önder gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, ebediyete göç eden gazilerimiz ve canlarını bu vatan için gözünü kırpmadan veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler dileriz.

Bayramın 1. günü saat 13.00’te İlçe Binamızda üyelerimizle bayramlaşıp saat 14.00’te resmi bayramlaşmaya katılacağız.

Bu vesileyle, Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum.

Saygılarımla…”