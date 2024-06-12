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Konuyla ilgili olarak İlçe Başkanlığından şu açıklama yapıldı: “Trakya Buğday Mitinginde meydanlara iniyoruz!

Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Bayburt 2. Bilim ve Teknoloji Festivali başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, Trakya Buğday Mitingi için araç kaldıracak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılacağı Trakya Buğday Mitingi için araç kaldıracağını duyurdu.

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