CHP Kınık'ta tek adaylı kongre günü

CHP Kınık’ta bugün kongre heyecanı yaşanıyor. İlçe başkanlığı için yapılan seçimde, mevcut başkan Salih Barut'un aday olamaması nedeniyle Erdal Merdim tek aday olarak seçime katıldı. CHP’nin olağan kongre takvimi kapsamında, Kınık ilçesinde yeni ilçe başkanı seçilecek.

Salih Barut tüzüğe takıldı

Mevcut İlçe Başkanı Salih Barut, CHP tüzüğüne takıldığı için adaylık başvurusunda bulunamadı. Barut’un belediye çalışanı olması, CHP tüzüğüne aykırı olduğu için adaylığı engellendi. Böylece Erdal Merdim tek aday olarak kongreye katıldı ve yeni başkanlık için seçmenlerin karşısına çıktı.

Merdim tek aday olarak seçime girdi

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur’un, Erdal Merdim’in adaylığına sıcak bakmadığı ve Merdim’in karşısına bir aday çıkarmak istediği ancak başarılı olamadığı ifade ediliyor. Bodur’un, Merdim’e karşı aday çıkarma girişimi olduğu ancak herhangi bir aday gösterilmediği belirtildi.