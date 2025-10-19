Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi sırasında bir kadın gazeteci, il başkan adayı Erdem Arcan’ı görüntülemek istediği sırada bir partilinin saldırısına uğradı.

Olay, görüntü almaya çalışan gazetecinin partili tarafından itilmeye çalışılmasıyla başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

Partililer Araya Girdi, Saldırgan Salon Dışına Çıkarıldı

Tartışma sırasında gazeteci Erdal Sertel de müdahil oldu ve saldırıya tepki gösterdi. Bu sırada Sertel’e de saldırı girişimi olduğu bildirildi. Ancak partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

Yaşananları haber alan il başkan adayı Erdem Arcan, gazetecinin yanına gelerek üzüntüsünü dile getirdi. Gazetecilerin talebi üzerine saldırgan partili, kongre salonundan çıkarıldı.

Kongre Devam Ediyor

Kongrede mevcut başkan adayları Bülent Sarı ve Erdem Arcan yarışmaya devam ediyor. Olay, partililer ve basın mensupları arasında kısa süreli gerginliğe yol açtı.