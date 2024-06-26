Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları'nda bayram öncesinde gerçekleştirilen devir teslim töreni, büyük bir katılımla ve coşkuyla gerçekleşti. Eski başkan Melda Erbaykent'in görevini yeni başkan Songül Cihangir'e devrettiği tören, partinin kadın kolları için önemli bir dönüm noktası oldu.

CHP Konak Kadın Kolları kongresinde beyaz listeyle seçilen Songül Cihangir ve yönetim kurulu, büyük bir destekle göreve başladı. Devir teslim töreni, Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından, Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Cihangir, seçme ve seçilme hakkını kullanan tüm katılımcılara teşekkür ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara olan güvenini hatırlatarak, kadın mücadelesini daha büyük bir azimle sürdüreceklerini belirtti. Özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi ve kadın hakları mücadelesi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Cihangir, partinin yeni dönemdeki politikalarını ve hedeflerini açıkladı.

İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ise konuşmasında, kadınların özgürce ifade bulabileceği, güvende olacağı bir Türkiye için verdikleri mücadelenin önemine değindi. Hukukun üstünlüğü ve kadın haklarının korunması konusundaki kararlılığını dile getiren İlgazi, yeni yönetimin başarılı bir şekilde görev yapacağına olan inancını dile getirdi.

Törenin sonunda Songül Cihangir ve yeni yönetim kurulu ilk toplantılarını gerçekleştirirken, İlgazi ve önceki yönetim kurulu üyeleri verdikleri emeklerden dolayı teşekkür edildi. Ayrıca, geçmiş dönem Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi'nin anısına saygı duruşunda bulunuldu.